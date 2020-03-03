Черчесов: «Спокойно относимся к короновирусу. Мне никто ничего не положил, чтобы я надевал маску или противогаз»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса, из-за которого в некоторых странах перенесены матчи национальных чемпионатов.

«Не знаю, мы в это не вовлечены. Я лечу в Амстердам [на жеребьевку Лиги наций-2020/21], мне никто ничего не положил, чтобы я пил или надевал маску или противогаз. Мне сложно сказать, нас об этом не информируют, никаких предписаний нет. Мы спокойно к этому относимся, – сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России», передает «Матч ТВ».