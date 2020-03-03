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  • Черчесов: «Спокойно относимся к короновирусу. Мне никто ничего не положил, чтобы я надевал маску или противогаз»

Черчесов: «Спокойно относимся к короновирусу. Мне никто ничего не положил, чтобы я надевал маску или противогаз»

3 марта 2020, 17:42
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса, из-за которого в некоторых странах перенесены матчи национальных чемпионатов.

«Не знаю, мы в это не вовлечены. Я лечу в Амстердам [на жеребьевку Лиги наций-2020/21], мне никто ничего не положил, чтобы я пил или надевал маску или противогаз. Мне сложно сказать, нас об этом не информируют, никаких предписаний нет. Мы спокойно к этому относимся, – сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России», передает «Матч ТВ».

  • 28 марта сборная России проведет товарищеский матч с Швецией, а 31 марта – с Молдавией.
  • Сбор национальный команды начнется 22 марта в Новогорске.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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slavа0508
1583246929
Да вот плохо что спокойно,,,петух клюнет и будет спокойно,,,,на самом деле очень коварный вирус,,,,
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LOKOfanatik19
1583250607
Никто ничего не положил, в России только на Лапу должны дать, чтобы что то зашевелилось.
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Plyash
1583251776
Когда предложат одеть маску,уже поздно будет.
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