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    Черчесов: «Спокойно относимся к короновирусу. Мне никто ничего не положил, чтобы я надевал маску или противогаз»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса, из-за которого в некоторых странах перенесены матчи национальных чемпионатов.

    «Не знаю, мы в это не вовлечены. Я лечу в Амстердам [на жеребьевку Лиги наций-2020/21], мне никто ничего не положил, чтобы я пил или надевал маску или противогаз. Мне сложно сказать, нас об этом не информируют, никаких предписаний нет. Мы спокойно к этому относимся, – сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России», передает «Матч ТВ».

    • 28 марта сборная России проведет товарищеский матч с Швецией, а 31 марта – с Молдавией.
    • Сбор национальный команды начнется 22 марта в Новогорске.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +768

      LOKOfanatik19 13 минут назад

      Никто ничего не положил, в России только на Лапу должны дать, чтобы что то зашевелилось.

      0
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      Рейтинг: +8480

      parevg 26 минут назад

      Правильно Саламович, кому суждено утонуть, тот не повесится...

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      Рейтинг: +1857

      Борат 40 минут назад

      Этот хряк только за свиной грипп переживает ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +12942

      slavutiq70 1 час назад

      Да вот плохо что спокойно,,,петух клюнет и будет спокойно,,,,на самом деле очень коварный вирус,,,,

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