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  • Черчесов: «Смолов забил классный гол «Реалу», но мы смотрим на качество игры»

Черчесов: «Смолов забил классный гол «Реалу», но мы смотрим на качество игры»

3 марта 2020, 06:58
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру форварда «Сельты» Федора Смолова.

«Смолова хвалят, критикуют или иронизируют, но мы на это внимание не обращаем. Забил классный гол «Реалу», но мы смотрим на качество игры. Мы не знаем, какое он задание там получает, но мы его отслеживаем.

Не хотелось бы, чтобы он мало времени проводил на поле, хотелось бы, чтобы он играл по 90 минут и приносил пользу. Мы знаем его способности.Тот шаг, который он сделал – значит, он созрел для этого. Думаю, это правильный шаг. Посмотрим, получим или нет мы что-то от этого», – заявил главный тренер сборной России.

  • Смолов выступает за «Сельту» на правах полугодовой аренды.
  • Права на футболиста принадлежат «Локомотиву».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Сельта Россия Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Давид59
1583212905
О боже! Как это раздражает, когда о себе во множественном числе!
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