Черчесов: «Смолов забил классный гол «Реалу», но мы смотрим на качество игры»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру форварда «Сельты» Федора Смолова.

«Смолова хвалят, критикуют или иронизируют, но мы на это внимание не обращаем. Забил классный гол «Реалу», но мы смотрим на качество игры. Мы не знаем, какое он задание там получает, но мы его отслеживаем.

Не хотелось бы, чтобы он мало времени проводил на поле, хотелось бы, чтобы он играл по 90 минут и приносил пользу. Мы знаем его способности.Тот шаг, который он сделал – значит, он созрел для этого. Думаю, это правильный шаг. Посмотрим, получим или нет мы что-то от этого», – заявил главный тренер сборной России.