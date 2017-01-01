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    Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo, Роналду на втором месте

    Британский журнал FourFourTwo представил собственную версию рейтинга лучших футболистов в истории АПЛ.

    Первое место занял бывший капитан «Арсенала» Тьерри Анри.

    Кроме француза в топ-3 вошли экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, а также экс-форвард «Саутгемптона», «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер.

    Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:

    1. Тьерри Анри («Арсенал»);

    2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);

    3. Алан Ширер («Саутгемптон», «Блэкберн», «Ньюкасл»);

    4. Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»);

    5. Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»);

    6. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити»);

    7. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»);

    8. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);

    9. Рой Кин («Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед»);

    10. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»);

    11. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»);

    12. Джон Терри («Челси», «Астон Вилла»);

    13. Рио Фердинанд («Вест Хэм», «Лидс», «Манчестер Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс»);

    14. Эшли Коул («Арсенал», «Челси»);

    15. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);

    16. Мохамед Салах («Челси», «Ливерпуль»);

    17. Петр Чех («Челси», «Арсенал»);

    18. Деннис Бергкамп («Арсенал»);

    19. Венсан Компани (Манчестер Сити);

    20. Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити»).

    С полной версией рейтинг можно ознакомиться на сайте журнала по ссылке.

    Источник: FourFourTwo

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