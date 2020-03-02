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  • Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo, Роналду на втором месте

Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo, Роналду на втором месте

2 марта 2020, 22:51
8

Британский журнал FourFourTwo представил собственную версию рейтинга лучших футболистов в истории АПЛ.

Первое место занял бывший капитан «Арсенала» Тьерри Анри.

Кроме француза в топ-3 вошли экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, а также экс-форвард «Саутгемптона», «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер.

Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Тьерри Анри («Арсенал»);

2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);

3. Алан Ширер («Саутгемптон», «Блэкберн», «Ньюкасл»);

4. Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»);

5. Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»);

6. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити»);

7. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»);

8. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);

9. Рой Кин («Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед»);

10. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»);

11. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»);

12. Джон Терри («Челси», «Астон Вилла»);

13. Рио Фердинанд («Вест Хэм», «Лидс», «Манчестер Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс»);

14. Эшли Коул («Арсенал», «Челси»);

15. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);

16. Мохамед Салах («Челси», «Ливерпуль»);

17. Петр Чех («Челси», «Арсенал»);

18. Деннис Бергкамп («Арсенал»);

19. Венсан Компани (Манчестер Сити);

20. Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити»).

С полной версией рейтинг можно ознакомиться на сайте журнала по ссылке.

Источник: FourFourTwo
Англия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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LOKOfanatik19
1583180057
Явно не Анри.... уж явно.
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nitto
1583181918
Его боялись все. Пиковый Анри, в свои лучшие годы, мог творить невероятные вещи, из этой двадцатки, он явно выделялся своей игрой в АПЛ.
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DOCTOR PENALTY
1583184201
Видимо, в этом британском журнале работают одни французы.
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Из Твери Леха
1583200457
И Шавы или Канчельскиса в этом списке нет. 99-ый Петит, 100-ый Сульшер...
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Play
1583217611
Сейчас новая волна болельщиков Ливерпуля придёт из школы и попадает в обморок, увидев что в десятке нет Ван Дайка и Арнольда. Насчёт первого места согласен на все 100, Анри просто фантастическую игру показывал в своё время.
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JackBruce
1583244125
Все относительно!
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_MATRIX_
1583404640
Ширер, и точка.
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