Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo, Роналду на втором месте

Британский журнал FourFourTwo представил собственную версию рейтинга лучших футболистов в истории АПЛ.
Первое место занял бывший капитан «Арсенала» Тьерри Анри.
Кроме француза в топ-3 вошли экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, а также экс-форвард «Саутгемптона», «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер.
Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Тьерри Анри («Арсенал»);
2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);
3. Алан Ширер («Саутгемптон», «Блэкберн», «Ньюкасл»);
4. Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»);
5. Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»);
6. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити»);
7. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»);
8. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);
9. Рой Кин («Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед»);
10. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»);
11. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»);
12. Джон Терри («Челси», «Астон Вилла»);
13. Рио Фердинанд («Вест Хэм», «Лидс», «Манчестер Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс»);
14. Эшли Коул («Арсенал», «Челси»);
15. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);
16. Мохамед Салах («Челси», «Ливерпуль»);
17. Петр Чех («Челси», «Арсенал»);
18. Деннис Бергкамп («Арсенал»);
19. Венсан Компани (Манчестер Сити);
20. Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити»).
С полной версией рейтинг можно ознакомиться на сайте журнала по ссылке.