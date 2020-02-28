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    Ари – о борьбе «Краснодара» за чемпионство: «Можем все решить в очной встрече с «Зенитом», если будем побеждать»

    Нападающий «Краснодара» Ари поговорил о борьбе команды за чемпионство. Южане отстают от лидирующего «Зенита» на десять очков.

    – «Краснодару» реально бороться за золото?

    – В футболе чего только не происходит. Главное – верить в себя до конца. Как и все наши болельщики, не могу не думать о «Зените» и не ждать, чтобы он оступился. Но в первую очередь сами должны думать о себе. Если будем побеждать, то можем все решить как раз в личной встрече с «Зенитом».

    Всегда хотел сделать «Краснодар» чемпионом. По игре мы этого заслуживаем. Президент выстроил большой клуб и собрал серьезную команду, достойную титулов.

    • Лучшее достижение в истории «Краснодара» в РПЛ – третье место.
    • В первом матче весенней части чемпионата южане сыграют с «Уфой».
    • «Зенит» – действующий чемпион.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3663

      порт 27 минут назад

      "Зенит" чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +984

      Январь 59 > порт 9 минут назад

      Завтра будем поглядеть. Локо тоже не подарок. Могут завтра испортить настроение. Я конечно поставил на Зенит, но часто ошибаюсь на ставках. А кроме Локо Зениту предстоит играть с ЦСКА, Краснодаром и Ростовом. Четыре игры и в каждой будет борьба не за 3 очка а за 6.

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