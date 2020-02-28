Ари – о борьбе «Краснодара» за чемпионство: «Можем все решить в очной встрече с «Зенитом», если будем побеждать»

Нападающий «Краснодара» Ари поговорил о борьбе команды за чемпионство. Южане отстают от лидирующего «Зенита» на десять очков.

– «Краснодару» реально бороться за золото?

– В футболе чего только не происходит. Главное – верить в себя до конца. Как и все наши болельщики, не могу не думать о «Зените» и не ждать, чтобы он оступился. Но в первую очередь сами должны думать о себе. Если будем побеждать, то можем все решить как раз в личной встрече с «Зенитом».

Всегда хотел сделать «Краснодар» чемпионом. По игре мы этого заслуживаем. Президент выстроил большой клуб и собрал серьезную команду, достойную титулов.