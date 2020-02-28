Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ари – о борьбе «Краснодара» за чемпионство: «Можем все решить в очной встрече с «Зенитом», если будем побеждать»

Ари – о борьбе «Краснодара» за чемпионство: «Можем все решить в очной встрече с «Зенитом», если будем побеждать»

28 февраля 2020, 20:49
10

Нападающий «Краснодара» Ари поговорил о борьбе команды за чемпионство. Южане отстают от лидирующего «Зенита» на десять очков.

– «Краснодару» реально бороться за золото?

– В футболе чего только не происходит. Главное – верить в себя до конца. Как и все наши болельщики, не могу не думать о «Зените» и не ждать, чтобы он оступился. Но в первую очередь сами должны думать о себе. Если будем побеждать, то можем все решить как раз в личной встрече с «Зенитом».

Всегда хотел сделать «Краснодар» чемпионом. По игре мы этого заслуживаем. Президент выстроил большой клуб и собрал серьезную команду, достойную титулов.

  • Лучшее достижение в истории «Краснодара» в РПЛ – третье место.
  • В первом матче весенней части чемпионата южане сыграют с «Уфой».
  • «Зенит» – действующий чемпион.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Ари
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1582914361
"Зенит" чемпион!!!
Ответить
paracetamol
1582924566
Не смеши народ, чурик!
Ответить
arok
1582947220
Я конечно же за Краснодар, но объективно говоря шансов уже маловато! Чтобы потерять преимущество в 10 очей,Зениту нужно хорошо постараться.
Ответить
я борат шевелю аларма
1582949300
ари все правильно дай им по самые гланды этим выскочкам симачка богнановны хахаххахаха
Ответить
Серёга Краснодарский
1582951701
если не будет судейского беспредела можно постараться. а реально за второе место зацепиться хорошо бы.
Ответить
Fin035
1582957842
Если бы Ари думал только о команде, а не о себе, не стегал бы почти в каждой игре, не ввязываясь во все передряги, и не подставлял команду своими удалениями. Игрок хороший, но характер....! Удачи и успехов Краснодару!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+