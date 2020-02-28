Рами: «Я знаю Кокорина. У него хорошая история, думаю, она будет еще лучше в конце сезона»

Защитник «Сочи» Адиль Рами заявил, что знает историю форварда Александра Кокорина.

— Я рад приехать в «Сочи». Сейчас я мало думаю о своем прошлом, настроен многое показать здесь. Надеюсь, что мной здесь будут все довольны: и команда, и болельщики. Сочи прекрасен и напоминает даже в чем-то Калифорнию.

— Почему вы выбрали именно эту команду?

— Я имел предложение от разных клубов. От российских в том числе. Меня приглашали в Катар. Но я люблю играть в футбол. Я думал 5 минут, когда получил предложение от «Сочи». Я боец, люблю соревнования и готов показать лучшее, на что я способен.

— Знали ли вы до этого Александра Кокорина? Знаете ли о его истории?

— Знаю ли я Кокорина? Конечно. У него хорошая история, думаю она будет еще лучше в конце этого сезона.

— Какой момент в вашей карьере был самым сложным?

— Переход в «Фенербахче». От меня многое ожидали после чемпионата мира в России.

— Не собираетесь ли вы найти в Сочи себе супругу?

— Я предпочитаю в этом вопросе оставаться в тени, – сказал Рами.

Кокорин перешел в сочинский клуб 17 февраля, Рами – 22 февраля.

34-летний француз – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.

28-летний Кокорин будет играть в сочинском клубе на правах аренды до конца сезона. Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

«Сочи» официально представил Кокорина и Рами