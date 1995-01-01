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    Рами: «Я знаю Кокорина. У него хорошая история, думаю, она будет еще лучше в конце сезона»

    Защитник «Сочи» Адиль Рами заявил, что знает историю форварда Александра Кокорина.

    — Я рад приехать в «Сочи». Сейчас я мало думаю о своем прошлом, настроен многое показать здесь. Надеюсь, что мной здесь будут все довольны: и команда, и болельщики. Сочи прекрасен и напоминает даже в чем-то Калифорнию.

    — Почему вы выбрали именно эту команду?

    — Я имел предложение от разных клубов. От российских в том числе. Меня приглашали в Катар. Но я люблю играть в футбол. Я думал 5 минут, когда получил предложение от «Сочи». Я боец, люблю соревнования и готов показать лучшее, на что я способен.

    — Знали ли вы до этого Александра Кокорина? Знаете ли о его истории?

    — Знаю ли я Кокорина? Конечно. У него хорошая история, думаю она будет еще лучше в конце этого сезона.

    — Какой момент в вашей карьере был самым сложным?

    — Переход в «Фенербахче». От меня многое ожидали после чемпионата мира в России.

    — Не собираетесь ли вы найти в Сочи себе супругу?

    — Я предпочитаю в этом вопросе оставаться в тени, – сказал Рами.

    • Кокорин перешел в сочинский клуб 17 февраля, Рами – 22 февраля.
    • 34-летний француз – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.
    • 28-летний Кокорин будет играть в сочинском клубе на правах аренды до конца сезона. Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

    «Сочи» официально представил Кокорина и Рами

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1580

      Литейный4 44 минуты назад

      Если он поможет унизить хряков, то его история будет ещё лучше. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +1334

      serhio80 > Литейный4 2 минуты назад

      Степан, тебя даже школьник обидит)

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