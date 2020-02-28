«Сочи» официально представил Кокорина и Рами

Состоялась официальная презентация новичков «Сочи» Александра Кокорина и Адиля Рами.

Форвард Кокорин перешел в сочинский клуб 17 февраля, защитник Рами – 22 февраля.

«Чувствую себя хорошо. Ребят многих знаю, в коллективе приняли прекрасно. Никаких проблем нет», – сказал Кокорин на презентации.

34-летний француз – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.

28-летний Кокорин будет играть в сочинском клубе на правах аренды до конца сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

«Сочи» идет в РПЛ последним.