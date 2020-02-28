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«Сочи» официально представил Кокорина и Рами

28 февраля 2020, 14:47
5

Состоялась официальная презентация новичков «Сочи» Александра Кокорина и Адиля Рами.

Форвард Кокорин перешел в сочинский клуб 17 февраля, защитник Рами – 22 февраля.

«Чувствую себя хорошо. Ребят многих знаю, в коллективе приняли прекрасно. Никаких проблем нет», – сказал Кокорин на презентации.

  • 34-летний француз – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
  • Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.
  • 28-летний Кокорин будет играть в сочинском клубе на правах аренды до конца сезона.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
  • «Сочи» идет в РПЛ последним.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Рами Адиль Кокорин Александр
Комментарии (5)
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Garrincha58
1582892285
ждёт их ФНЛ
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zarsm
1582895880
Дураку понятно, что Рами приехал отдыхать и получать бабки. Видали мы уже таких)) Бесполезнейший и глупый трансфер
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erma
1582899920
Нужно проверить как у Рами во Франции с налогами, а то может он просто в Сочи залег на дно.
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