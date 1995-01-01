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    «Сочи» официально представил Кокорина и Рами

    Состоялась официальная презентация новичков «Сочи» Александра Кокорина и Адиля Рами.

    Форвард Кокорин перешел в сочинский клуб 17 февраля, защитник Рами – 22 февраля.

    «Чувствую себя хорошо. Ребят многих знаю, в коллективе приняли прекрасно. Никаких проблем нет», – сказал Кокорин на презентации.

    • 34-летний француз – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
    • Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.
    • 28-летний Кокорин будет играть в сочинском клубе на правах аренды до конца сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
    • «Сочи» идет в РПЛ последним.

    Источник: твиттер «Сочи»

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    Сегодня, 14:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1459

      Литейный4 8 минут назад

      Будут в 28 туре хряков драть по взрослому. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +935

      FENIX-SL 10 минут назад

      даже зал где презентация проходила похож на офисы однодневных компаний

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