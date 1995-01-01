«Сочи» официально представил Кокорина и Рами

Будут в 28 туре хряков драть по взрослому. Гыгыгы
Состоялась официальная презентация новичков «Сочи» Александра Кокорина и Адиля Рами.
Форвард Кокорин перешел в сочинский клуб 17 февраля, защитник Рами – 22 февраля.
«Чувствую себя хорошо. Ребят многих знаю, в коллективе приняли прекрасно. Никаких проблем нет», – сказал Кокорин на презентации.
- 34-летний француз – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
- Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.
- 28-летний Кокорин будет играть в сочинском клубе на правах аренды до конца сезона.
- Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
- «Сочи» идет в РПЛ последним.
ФК «Сочи» представил в качестве новичков клуба нападающего Александра Кокорина и французского защитника Адиля Рами. pic.twitter.com/JN91omLE7d— РИА Новости Спорт (@rsportru) 28 февраля 2020 г.