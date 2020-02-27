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  • Уткин – о Семине: «Моe мнение не меняется – иконам место на стене»

Уткин – о Семине: «Моe мнение не меняется – иконам место на стене»

27 февраля 2020, 11:19
6

Журналист и блогер Василий Уткин порассуждал о ситуации в «Локомотиве» и положении главного тренера команды Юрия Семина.

«Самым осязаемым претендентом на второе место остаeтся «Локомотив». Наверное, говорить о погоне за «Зенитом» уже поздно. Да и какие у «Локомотива» могут быть ресурсы? Никто не приобретeн, есть новые травмированные, есть потеря Смолова. И самое главное, что мы снова увидим в «Локомотиве», – на мой взгляд, есть определeнный паралич власти. Вот почему сейчас не покупают игроков? Наверное, потому что считают, что сейчас не время. А почему? Потому что считают, что сейчас закончится какой-то период жизни – период жизни под управлением Сeмина, например – и с лета команда должна перезапуститься. Возможно, с новыми вливаниями, влияниями и так далее.

Но разве можно Юрия Павловича Сeмина увольнять полгода, друзья мои? Его нужно увольнять единомоментно – и больше никак. Потому что сейчас, когда уже пауза затянулась, что бы ни произошло, в «Локомотиве» два бренда – «Локо» и Юрий Палыч. И всe будет идти только на пользу Юрию Палычу. И можно только позавидовать ему. Плохо «Локомотив» сыграет – будет Сeмин бедный, которому не купили игроков. Хорошо – он будет чудотворцем.

Сeмину вообще везeт с точки зрения объединения брендов. Если обратиться к героической церковно-славянской традиции, имя Юрий соответствует имени Георгий. Мы все знаем, что Сeмин – победитель, и вместе с тем он ещe и чудотворец. В церковно-славянской традиции эти обязанности поделены между Георгием и Николаем. А вот российский тренер Николай никак не явится, всe достаeтся Юрию. И чудотворство, и победоносничество. Моe мнение не меняется – иконам место на стене, а самое интересное и живое, что сказал Юрий Палыч Сeмин за последние полтора года, это то, где в окрестностях Марбельи можно поесть щeчки тунца», – сказал Уткин.

  • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает летом.
  • По итогам 19 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (6)
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mihail200606
1582795659
Опять словоблудие.. После первого абзаца можно было заканчивать..
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ruded
1582795818
грибов что ли принял...понесло гуся куда-то..
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vladimir-7
1582796944
Летом будет ясно, уйдет Палыч на заслуженный отдых или нет. Василий зря так, Сёмин много сделал для Локомотива и заслуживает уважения.
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DOCTOR PENALTY
1582798300
Такие мысли, что изложил Вася, обычно приходят только с глубокого будуна! Бренд футбольного Локо, Вася, это прежде всего люди, а не паровозы и рельсы, и Палыч - неотъемлемая часть этого бренда, и он не выпячивает себя никогда, преданно служит клубу. А вы с Геркусом и Кикнадзе просто е*******сь уже на этой теме. Может хватит? Или заказ чей-то отрабатываете?..*****
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Hektor 84
1582800240
Работает утка по заказу Кикнадзе убрать Семина. Нагнетает негатив. Так же Рабинер писал негативные статейки о Каррере по заказу Измайлова и Родионова.
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Valeron2790
1582807604
Твоё место, в шаурме!
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