Уткин – о Семине: «Моe мнение не меняется – иконам место на стене»

Журналист и блогер Василий Уткин порассуждал о ситуации в «Локомотиве» и положении главного тренера команды Юрия Семина.

«Самым осязаемым претендентом на второе место остаeтся «Локомотив». Наверное, говорить о погоне за «Зенитом» уже поздно. Да и какие у «Локомотива» могут быть ресурсы? Никто не приобретeн, есть новые травмированные, есть потеря Смолова. И самое главное, что мы снова увидим в «Локомотиве», – на мой взгляд, есть определeнный паралич власти. Вот почему сейчас не покупают игроков? Наверное, потому что считают, что сейчас не время. А почему? Потому что считают, что сейчас закончится какой-то период жизни – период жизни под управлением Сeмина, например – и с лета команда должна перезапуститься. Возможно, с новыми вливаниями, влияниями и так далее.

Но разве можно Юрия Павловича Сeмина увольнять полгода, друзья мои? Его нужно увольнять единомоментно – и больше никак. Потому что сейчас, когда уже пауза затянулась, что бы ни произошло, в «Локомотиве» два бренда – «Локо» и Юрий Палыч. И всe будет идти только на пользу Юрию Палычу. И можно только позавидовать ему. Плохо «Локомотив» сыграет – будет Сeмин бедный, которому не купили игроков. Хорошо – он будет чудотворцем.

Сeмину вообще везeт с точки зрения объединения брендов. Если обратиться к героической церковно-славянской традиции, имя Юрий соответствует имени Георгий. Мы все знаем, что Сeмин – победитель, и вместе с тем он ещe и чудотворец. В церковно-славянской традиции эти обязанности поделены между Георгием и Николаем. А вот российский тренер Николай никак не явится, всe достаeтся Юрию. И чудотворство, и победоносничество. Моe мнение не меняется – иконам место на стене, а самое интересное и живое, что сказал Юрий Палыч Сeмин за последние полтора года, это то, где в окрестностях Марбельи можно поесть щeчки тунца», – сказал Уткин.