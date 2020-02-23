Тихонов: «Бардак в финале Кубка легенд начался из-за Бенаюна. Его команда наплакала себе победу»

Игрок сборной России на Кубке легенд Андрей Тихонов объяснил ситуацию во время финала против сборной звезд (5:6). По ходу встречи гости покинули площадку в знак протеста.

«В первом моменте немного толкнули Йосси Бенаюна, был фол, возможно. После этого эпизода они всю игру сломали. Бенаюн там ещe много вещей наговорил девушке-судье, поэтому она ему и показала красную карточку. Нужно мужчиной оставаться до конца, чего ты подходишь к женщине и начинаешь еe оскорблять? Повторюсь, после этого всe пошло-поехало, наплакали себе. Теперь после каждого спорного момента они будут уходить с поля? Очень некрасиво, вы мужчины, играйте до конца. Играйте так же жeстко. А то устроили, любят нас или не любят. Настроили болельщиков против нас.

Что касается концовки матча, то финальную точку всегда ставит арбитр матча. Такие матчи были и сегодня, и вчера. Звучит сирена, и судья добавляет ещe секунд десять. Последние минуты мы видели, что и Марко Матерацци отталкивал, и мячик они держали, поэтому она решила добавить время.

Они даже и пенальти уже бить не хотели. Продолжили играть в это: любят нас или не любят, ходят туда-сюда. И уже просто решили отдать им победу, чтобы не было вообще бардака.

А по поводу того, что они ушли: ну ушли и ушли. Идeт прямой эфир, зачем уходить, а потом ходить туда-сюда их уговаривать. Вы лучше девушке-судье ничего плохого не говорите. Вы еe оскорбляете, а потом Бенаюн стоит весь такой хороший. Бардак из-за него начался», – считает Тихонов.