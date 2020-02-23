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  • Тихонов: «Бардак в финале Кубка легенд начался из-за Бенаюна. Его команда наплакала себе победу»

Тихонов: «Бардак в финале Кубка легенд начался из-за Бенаюна. Его команда наплакала себе победу»

23 февраля 2020, 21:09
8

Игрок сборной России на Кубке легенд Андрей Тихонов объяснил ситуацию во время финала против сборной звезд (5:6). По ходу встречи гости покинули площадку в знак протеста.

«В первом моменте немного толкнули Йосси Бенаюна, был фол, возможно. После этого эпизода они всю игру сломали. Бенаюн там ещe много вещей наговорил девушке-судье, поэтому она ему и показала красную карточку. Нужно мужчиной оставаться до конца, чего ты подходишь к женщине и начинаешь еe оскорблять? Повторюсь, после этого всe пошло-поехало, наплакали себе. Теперь после каждого спорного момента они будут уходить с поля? Очень некрасиво, вы мужчины, играйте до конца. Играйте так же жeстко. А то устроили, любят нас или не любят. Настроили болельщиков против нас.

Что касается концовки матча, то финальную точку всегда ставит арбитр матча. Такие матчи были и сегодня, и вчера. Звучит сирена, и судья добавляет ещe секунд десять. Последние минуты мы видели, что и Марко Матерацци отталкивал, и мячик они держали, поэтому она решила добавить время.

Они даже и пенальти уже бить не хотели. Продолжили играть в это: любят нас или не любят, ходят туда-сюда. И уже просто решили отдать им победу, чтобы не было вообще бардака.

А по поводу того, что они ушли: ну ушли и ушли. Идeт прямой эфир, зачем уходить, а потом ходить туда-сюда их уговаривать. Вы лучше девушке-судье ничего плохого не говорите. Вы еe оскорбляете, а потом Бенаюн стоит весь такой хороший. Бардак из-за него начался», – считает Тихонов.

  • Сборная России впервые не выиграла Кубок легенд.
  • За сборную звезд, в частности, играли Ивица Олич и Андрей Воронин.
  • Ежегодный турнир проходил в Москве на МСА «Лужники».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Бенаюн Йосси Тихонов Андрей
Комментарии (8)
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richi
1582482884
Андрей, будь мужиком, не позорься. Не могли вы без этой девочки выйграть. Она была главной защитницей отечества в этом матче.
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richi
1582483696
Играйте так же жестко,- сказал Тихонов игрокам Ливерпуля Бенаюну и Риисе... Ха ха ха, только сейчас до самого дошло...
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altezzik
1582486558
Сексизм. Арбитр есть арбитр. Плохой или хороший. Не нужно акцентировать внимание на поле.
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arrivalgist
1582486615
Нытик недоволен, узурпатор же обещал победу.))))
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JackBruce
1582490949
Андрей Тихонов сказал все это сгоряча. Не хочется верить, что он хотел выиграть, прикрывшись неопытной и неадекватной (как судья) девушкой, да еще благодаря голу, забитому после окончания времени и против уже бросившей играть команды. А в целом - это был отличный турнир и хозяева достойно прошли в финал, и хорошо сыграли в первом тайме:а потом за дело взялась девушка...
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Garrincha58
1582523325
а что случилось конец света что ли подумаешь какой то придуманный кубок легенд ни одной легенды там никогда нет и не было легенда это Яшин Стрельцов Воронин Пеле Марадона и тд и тп а эти старпёры играют не понятно зачем и почему и кто придумал такой кубок ну разве Самедов или Каряка или Головской с Филимоновым это легенды????
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Valeron2790
1582806894
А за то, что мячик «держат» давно время накидывают? Это вроде владение называется, пойди отбери. И за каким хером, тогда вообще нужна сирена? Ты бы сам был мужиком, признал, что вас пытались за уши притянуть. Ну уж если местные, за чужих болеют, то это повод задуматься точно. Но как сказал Зырянов, болельщик у нас ничего не понимает в футболе, и его легко обмануть. Без «ничего не понимающего» болельщика, вы никому не нужны. Звёзды млять.
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