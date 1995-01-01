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    Тихонов: «Бардак в финале Кубка легенд начался из-за Бенаюна. Его команда наплакала себе победу»

    Игрок сборной России на Кубке легенд Андрей Тихонов объяснил ситуацию во время финала против сборной звезд (5:6). По ходу встречи гости покинули площадку в знак протеста.

    «В первом моменте немного толкнули Йосси Бенаюна, был фол, возможно. После этого эпизода они всю игру сломали. Бенаюн там ещe много вещей наговорил девушке-судье, поэтому она ему и показала красную карточку. Нужно мужчиной оставаться до конца, чего ты подходишь к женщине и начинаешь еe оскорблять? Повторюсь, после этого всe пошло-поехало, наплакали себе. Теперь после каждого спорного момента они будут уходить с поля? Очень некрасиво, вы мужчины, играйте до конца. Играйте так же жeстко. А то устроили, любят нас или не любят. Настроили болельщиков против нас.

    Что касается концовки матча, то финальную точку всегда ставит арбитр матча. Такие матчи были и сегодня, и вчера. Звучит сирена, и судья добавляет ещe секунд десять. Последние минуты мы видели, что и Марко Матерацци отталкивал, и мячик они держали, поэтому она решила добавить время.

    Они даже и пенальти уже бить не хотели. Продолжили играть в это: любят нас или не любят, ходят туда-сюда. И уже просто решили отдать им победу, чтобы не было вообще бардака.

    А по поводу того, что они ушли: ну ушли и ушли. Идeт прямой эфир, зачем уходить, а потом ходить туда-сюда их уговаривать. Вы лучше девушке-судье ничего плохого не говорите. Вы еe оскорбляете, а потом Бенаюн стоит весь такой хороший. Бардак из-за него начался», – считает Тихонов.

    • Сборная России впервые не выиграла Кубок легенд.
    • За сборную звезд, в частности, играли Ивица Олич и Андрей Воронин.
    • Ежегодный турнир проходил в Москве на МСА «Лужники».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1652

      Борат 32 минуты назад

      А чего ждать от пархатых ?
      Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      arrivalgist 55 минут назад

      Нытик недоволен, узурпатор же обещал победу.))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      altezzik 56 минут назад

      Сексизм. Арбитр есть арбитр. Плохой или хороший. Не нужно акцентировать внимание на поле.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1113

      richi 1 час назад

      Играйте так же жестко,- сказал Тихонов игрокам Ливерпуля Бенаюну и Риисе... Ха ха ха, только сейчас до самого дошло...

      1
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      Рейтинг: +1113

      richi 1 час назад

      Андрей, будь мужиком, не позорься. Не могли вы без этой девочки выйграть. Она была главной защитницей отечества в этом матче.

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