Нкунку в матче с «Шальке» сделал четыре ассиста за тайм. Это рекорд Бундеслиги

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку во втором тайме матча 23-го тура Бундеслиги против «Шальке» (5:0) сделал четыре голевых передачи. Это рекорд чемпионата (статистика ведется с сезона-2004/05) – ни один другой игрок в истории турнира не делал за половину встречи 3+ передач.

22-летний французский футболист оценивается на рынке в 22 миллиона евро. До Бундеслиги он выступал за «ПСЖ».