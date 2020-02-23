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  • Нкунку в матче с «Шальке» сделал четыре ассиста за тайм. Это рекорд Бундеслиги

Нкунку в матче с «Шальке» сделал четыре ассиста за тайм. Это рекорд Бундеслиги

23 февраля 2020, 09:38

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку во втором тайме матча 23-го тура Бундеслиги против «Шальке» (5:0) сделал четыре голевых передачи. Это рекорд чемпионата (статистика ведется с сезона-2004/05) – ни один другой игрок в истории турнира не делал за половину встречи 3+ передач.

22-летний французский футболист оценивается на рынке в 22 миллиона евро. До Бундеслиги он выступал за «ПСЖ».

  • В сезоне Бундеслиги Нкунку забил четыре гола, сделал четыре результативные передачи.
  • «Лейпциг» в таблице идет вторым.
  • Немцы продолжают выступление в сезоне Лиги чемпионов.

Источник: твиттер OptaFranz
Германия. Бундеслига Шальке-04 РБ Лейпциг Нкунку Кристофер
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