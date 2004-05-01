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    Нкунку в матче с «Шальке» сделал четыре ассиста за тайм. Это рекорд Бундеслиги

    Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку в первом тайме матча 23-го тура Бундеслиги против «Шальке» (5:0) сделал четыре голевых передачи. Это рекорд чемпионата (статистика ведется с сезона-2004/05) – ни один другой игрок в истории турнира не делал за половину встречи 3+ передач.

    22-летний французский футболист оценивается на рынке в 22 миллиона евро. До Бундеслиги он выступал за «ПСЖ».

    • В сезоне Бундеслиги Нкунку забил четыре гола, сделал четыре результативные передачи.
    • «Лейпциг» в таблице идет вторым.
    • Немцы продолжают выступление в сезоне Лиги чемпионов.

    Источник: твиттер OptaFranz

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