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    Бундеслига. Гол Холанда помог «Боруссии» победить в Бремене, «Герта» крупно проиграла «Кельну» и другие результаты

    Эрлинг Холанд забил очередной гол за дортмундскую «Боруссию»: норвежец отправил мяч в ворота «Вердера» и позволил команде победить. На этой неделе форвард отличился трижды.

    В другой встрече «Герта» крупно проиграла «Кельну». «Боруссия» М и «Хоффенхайм» обменялись голами.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

    Вердер – Боруссия Д – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Загаду, 52; 0:2 – Холанд, 66.

    Герта – Кельн – 0:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Кордоба, 4; 0:2 – Кордоба, 22; 0:3 – Ярстейн, 37 (в свои ворота); 0:4 – Кайнц, 62; 0:5 – Ют, 69.

    Фрайбург – Фортуна – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хоффманн, 37; 0:2 – Томми, 61.

    Боруссия М – Хоффенхайм – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гинтер, 11; 1:1 – Рибейру, 90+2.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16206

      DVOK68 29 минут назад

      Вердер деградация полная.На радость друзьям из Гамбурга.Скоро поменяются лигами.

      0
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      Рейтинг: +10

      chryak 1 час назад

      ******* однако

      0
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