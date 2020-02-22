Бундеслига. Гол Холанда помог «Боруссии» победить в Бремене, «Герта» крупно проиграла «Кельну» и другие результаты

Эрлинг Холанд забил очередной гол за дортмундскую «Боруссию»: норвежец отправил мяч в ворота «Вердера» и позволил команде победить. На этой неделе форвард отличился трижды.
В другой встрече «Герта» крупно проиграла «Кельну». «Боруссия» М и «Хоффенхайм» обменялись голами.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур
Вердер – Боруссия Д – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Загаду, 52; 0:2 – Холанд, 66.
Голы: 0:1 – Кордоба, 4; 0:2 – Кордоба, 22; 0:3 – Ярстейн, 37 (в свои ворота); 0:4 – Кайнц, 62; 0:5 – Ют, 69.
Фрайбург – Фортуна – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Хоффманн, 37; 0:2 – Томми, 61.
Боруссия М – Хоффенхайм – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Гинтер, 11; 1:1 – Рибейру, 90+2.
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Источник: Бомбардир.ру