Sport.es: «Барселона» поспорит с «Челси» за вратаря «Аякса» Онану

Вратарь «Аякса» Андре Онана стал трансферной целью «Барселоны».
По информации Sport.es, каталонский клуб хочет найти нового дублера для Марка-Андре тер Стегена. На «Камп Ноу» недовольны игрой бразильца Нето, который присоединился к команде прошлым летом.
«Барсе» придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Челси», который также ищет голкипера на замену Кепе.
- Онана в текущем сезоне провел за «Аякс» 34 матча и пропустил 30 голов.
- Рыночная стоимость камерунца – 45 миллионов евро.
Источник: Sport.es