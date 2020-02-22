Sport.es: «Барселона» поспорит с «Челси» за вратаря «Аякса» Онану

Вратарь «Аякса» Андре Онана стал трансферной целью «Барселоны».

По информации Sport.es, каталонский клуб хочет найти нового дублера для Марка-Андре тер Стегена. На «Камп Ноу» недовольны игрой бразильца Нето, который присоединился к команде прошлым летом.

«Барсе» придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Челси», который также ищет голкипера на замену Кепе.