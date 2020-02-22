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  • Sport.es: «Барселона» поспорит с «Челси» за вратаря «Аякса» Онану

Sport.es: «Барселона» поспорит с «Челси» за вратаря «Аякса» Онану

22 февраля 2020, 12:32
3

Вратарь «Аякса» Андре Онана стал трансферной целью «Барселоны».

По информации Sport.es, каталонский клуб хочет найти нового дублера для Марка-Андре тер Стегена. На «Камп Ноу» недовольны игрой бразильца Нето, который присоединился к команде прошлым летом.

«Барсе» придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Челси», который также ищет голкипера на замену Кепе.

  • Онана в текущем сезоне провел за «Аякс» 34 матча и пропустил 30 голов.
  • Рыночная стоимость камерунца – 45 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Голландия. Эредивизие Барселона Аякс Челси Онана Андре
Комментарии (3)
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Danish Dynamite
1582373248
Если он не дурак, в дублеры не пойдет. Сиди, где сидишь, и гордись Аяксом.
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Artemka444
1582375356
Если куда то переходить,то тока основным!!!!
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Cules2013
1582377790
Согласен, что Нето слабоват, Силессен был круче, и Онана именно то, что нужно. С другой стороны, симпатизирую Аяксу и не хочу, чтобы такой важный игрок от них уходил к нам тупо сидеть на банке и иногда выходить в Кубке, тем более, что с новым форматом, матчей в Кубке Испании стало меньше почти что в половину.
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