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    Sport.es: «Барселона» поспорит с «Челси» за вратаря «Аякса» Онану

    Вратарь «Аякса» Андре Онана стал трансферной целью «Барселоны».

    По информации Sport.es, каталонский клуб хочет найти нового дублера для Марка-Андре тер Стегена. На «Камп Ноу» недовольны игрой бразильца Нето, который присоединился к команде прошлым летом.

    «Барсе» придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Челси», который также ищет голкипера на замену Кепе.

    • Онана в текущем сезоне провел за «Аякс» 34 матча и пропустил 30 голов.
    • Рыночная стоимость камерунца – 45 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +397

      Artemka444 13 минут назад

      Если куда то переходить,то тока основным!!!!

      0
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      Рейтинг: +1812

      Danish Dynamite 48 минут назад

      Если он не дурак, в дублеры не пойдет. Сиди, где сидишь, и гордись Аяксом.

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