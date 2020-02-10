Voetbal Nieuws: вратарь «Аякса» Онана решил летом перейти в «Челси»

«Челси» по окончании текущего сезона, скорее всего, купит нового вратаря.

По информации Voetbal Nieuws, в переходе в лондонский клуб заинтересован голкипер «Аякса» Андре Онана.

Ради «Челси» камерунец отказал «Тоттенхэму», «ПСЖ» и «Барселоне». Сумма трансфера оценивается в 40-50 миллионов евро.