Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Voetbal Nieuws: вратарь «Аякса» Онана решил летом перейти в «Челси»

Voetbal Nieuws: вратарь «Аякса» Онана решил летом перейти в «Челси»

10 февраля 2020, 20:24
4

«Челси» по окончании текущего сезона, скорее всего, купит нового вратаря.

По информации Voetbal Nieuws, в переходе в лондонский клуб заинтересован голкипер «Аякса» Андре Онана.

Ради «Челси» камерунец отказал «Тоттенхэму», «ПСЖ» и «Барселоне». Сумма трансфера оценивается в 40-50 миллионов евро.

  • В начале февраля появилась информация о желании Фрэнка Лэмпарда приобрести нового вратаря на замену Кепе.
  • Онана в текущем сезоне провел за «Аякс» 32 матча и пропустил 30 голов.

Источник: Voetbal Nieuws

Крупенейший бельгийский новостной сайт о футболе.

Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Челси Аякс Онана Андре
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
altezzik
1581368258
Онанидзе
Ответить
Armani nn
1581369935
Неплохая статистика..
Ответить
Аристократ Олжик
1581406142
30 голов в 32 матчах, и чем он лучше Кепы. Очень надеюсь на Ника Поупа
Ответить
Черкизовский Кот
1585840760
"Онааана! Онана Мама!"
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+