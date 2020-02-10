Voetbal Nieuws: вратарь «Аякса» Онана решил летом перейти в «Челси»

«Челси» по окончании текущего сезона, скорее всего, купит нового вратаря.
По информации Voetbal Nieuws, в переходе в лондонский клуб заинтересован голкипер «Аякса» Андре Онана.
Ради «Челси» камерунец отказал «Тоттенхэму», «ПСЖ» и «Барселоне». Сумма трансфера оценивается в 40-50 миллионов евро.
- В начале февраля появилась информация о желании Фрэнка Лэмпарда приобрести нового вратаря на замену Кепе.
- Онана в текущем сезоне провел за «Аякс» 32 матча и пропустил 30 голов.
Источник: Voetbal Nieuws
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