СОРЕ: Лэмпард потребовал купить нового вратаря вместо Кепы, который в этом сезоне может больше не сыграть

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард потребовал у руководства приобрести летом нового голкипера. По сведениям СОРЕ, есть вероятность, что по решению менеджера Кепа в этом сезоне больше не сыграет.

В последнем матче против «Лестера» (2:2) Кепа остался в запасе, а место в воротах занял Вилли Кабальеро.