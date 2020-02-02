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  • СОРЕ: Лэмпард потребовал купить нового вратаря вместо Кепы, который в этом сезоне может больше не сыграть

СОРЕ: Лэмпард потребовал купить нового вратаря вместо Кепы, который в этом сезоне может больше не сыграть

2 февраля 2020, 08:37
6

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард потребовал у руководства приобрести летом нового голкипера. По сведениям СОРЕ, есть вероятность, что по решению менеджера Кепа в этом сезоне больше не сыграет.

В последнем матче против «Лестера» (2:2) Кепа остался в запасе, а место в воротах занял Вилли Кабальеро.

Источник: СОРЕ

COPE – испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Кепа
Комментарии (6)
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Boeung777
1580625810
Чё не поделили то?
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mihail200606
1580627822
Прокол с этой кепой сильнейший вышел.. Переплачено капитально за него..
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Томик
1580636362
Вот он, последний шанс Игоря.
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El_Chori
1580656162
Чо за бред?
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