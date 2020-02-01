Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    СОРЕ: Лэмпард потребовал купить нового вратаря вместо Кепы, который в этом сезоне может больше не сыграть

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард потребовал у руководства приобрести летом нового голкипера. По сведениям СОРЕ, есть вероятность, что по решению менеджера Кепа в этом сезоне больше не сыграет.

    В последнем матче против «Лестера» (2:2) Кепа остался в запасе, а место в воротах занял Вилли Кабальеро.

    Источник: СОРЕ

    COPE – испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:37
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +359

      КрымForever 43 минуты назад

      Мало того, что самый дорогой, а так еще и зарплата у него некислая. Дорогущий балласт, тянущий Челси на дно. Куртуа только под конец скурвился, а Кепа постоянно так играет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6671

      mihail200606 1 час назад

      Прокол с этой кепой сильнейший вышел.. Переплачено капитально за него..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1328

      Boeung777 1 час назад

      Чё не поделили то?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9240

      Cules2013 > Boeung777 1 час назад

      да вратарь он просто хреновый, Челси очень сильно за него переплатил, и всем эта ситуация уже надоела. Был на бомбардире недавно материал, где по всем статистическим выкладкам из разных источников - Кепа обычный середняк, вратарь уровня Брайтона или Астон Виллы. Плюс помните ту ситуацию с заменой в Кубке ещё при Сарри - у парня явно ЧСВ завышено. А Лэмпс хоть и всеобщий любимчик, но мужик жёсткий, такой фигни терпеть не будет.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75339
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru