СОРЕ: Лэмпард потребовал купить нового вратаря вместо Кепы, который в этом сезоне может больше не сыграть

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард потребовал у руководства приобрести летом нового голкипера. По сведениям СОРЕ, есть вероятность, что по решению менеджера Кепа в этом сезоне больше не сыграет.
В последнем матче против «Лестера» (2:2) Кепа остался в запасе, а место в воротах занял Вилли Кабальеро.
- Кепа после перехода в «Челси» стал самым дорогим вратарем в истории футбола.
- Заменить его может голкипер «Бернли» Ник Поп.
- «Челси» в АПЛ идет четвертым.
Источник: СОРЕ
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