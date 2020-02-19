«Атлетико» продолжил беспроигрышную домашнюю серию в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0) «Атлетико» продолжил беспроигрышную домашнюю серию в плей-офф турнира при Диего Симеоне. При нем команда во встречах на вылет в Мадриде не уступает.

Симеоне возглавляет команду с 2011 года, дважды брал с ней Лигу Европы, а также один раз – чемпионат Испании.