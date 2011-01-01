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    «Атлетико» продолжил беспроигрышную домашнюю серию в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0) «Атлетико» продолжил беспроигрышную домашнюю серию в плей-офф турнира при Диего Симеоне. При нем команда во встречах на вылет в Мадриде не уступает.

    Симеоне возглавляет команду с 2011 года, дважды брал с ней Лигу Европы, а также один раз – чемпионат Испании.

    • Ответная игра состоится 11 марта в Ливерпуле.
    • Англичане лидируют в АПЛ и являются действующими победителями Лиги чемпионов.
    • «Атлетико» в Примере идет четвертым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      boroda82 1 час назад

      С Атлетико 99% игр не смотрел. 100% ничего не потерял. Нужно все днем ставить. Вечером смотреть - уснуть можно.....

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