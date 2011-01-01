«Атлетико» продолжил беспроигрышную домашнюю серию в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне

С Атлетико 99% игр не смотрел. 100% ничего не потерял. Нужно все днем ставить. Вечером смотреть - уснуть можно.....
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0) «Атлетико» продолжил беспроигрышную домашнюю серию в плей-офф турнира при Диего Симеоне. При нем команда во встречах на вылет в Мадриде не уступает.
Симеоне возглавляет команду с 2011 года, дважды брал с ней Лигу Европы, а также один раз – чемпионат Испании.
- Ответная игра состоится 11 марта в Ливерпуле.
- Англичане лидируют в АПЛ и являются действующими победителями Лиги чемпионов.
- «Атлетико» в Примере идет четвертым.