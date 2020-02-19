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  • «Чемпионат»: Фернандеша по решению Смородской лишили 4,35 миллионов рублей

«Чемпионат»: Фернандеша по решению Смородской лишили 4,35 миллионов рублей

19 февраля 2020, 17:25
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Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш лишился призовых за Кубок России по решению бывшего президента москвичей Ольги Смородской.

По информации «Чемпионата», когда «Локомотив» проходил процедуру лицензирования, Фернандеша попросили подписать заявление, что клуб выполняет свои обязательства по выплате денежных средств. Игрок подписал заявление, но заявил, что «Локомотив платит ему зарплату по неправильному обменному курсу. Клуб с этим не согласился, начал оказывать давление на Фернандеша и в итоге лишил его призовых за победу в Кубке России сезона-2014/15.

Все игроки команды получила 4,35 миллионов рублей (до вычета налогов), а португалец, который сыграл во всех пяти матчах турнира, не получил премиальные. Решение об этом принимала лично Смородская, которая находилась в непростых отношениях с Фернандешем.

  • Ранее Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.
  • Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Сейчас он играет в «Краснодаре».

Фернандеш выиграл у «Локомотива» в CAS. Клуб обязан выплатить португальцу более 11 миллионов рублей

Смородская: «Фернандеш – отвратительный тип. Все в его жизни произошло по его вине»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Локомотив Фернандеш Мануэль Смородская Ольга
Комментарии (1)
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koli4ka
1582132731
я конечно извиняюсь,а поясните мне поподробнее,как это "находилась в непростых отношениях"...не по любви?,или не по согласию любили? и в какой из детских фондов ушли 4.35 млн.рублей(за вычетом налогов)?...
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