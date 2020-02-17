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  • Фернандеш выиграл у «Локомотива» в CAS. Клуб обязан выплатить португальцу более 11 миллионов рублей

Фернандеш выиграл у «Локомотива» в CAS. Клуб обязан выплатить португальцу более 11 миллионов рублей

17 февраля 2020, 23:32
5

Сегодня, 17 февраля, состоялось заседание Спортивного арбитражного суда в Лозанне, в ходе которого рассматривался спор между «Локомотивом» и полузащитником Мануэлем Фернандешем.

В итоге московский клуб обязали выплатить португальцу 11 миллионов 97 тысяч 918 рублей 30 копеек. Эта сумма вырастет еще на пять процентов после расчета инфляции.

Кроме того, «Локомотив» должен возместить судебные издержки в размере 5 тысяч франков.

Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.

  • Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
  • Сейчас он играет в «Краснодаре».

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (5)
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моэм
1581998761
Блин , у Локо не оказалось профессионального юриста чтобы заключить грамотно контракт ?... кого ж ни там на работу понабирали? … есть в этом г... и второе : эти лошары решили "кинуть" Ману на премиальные … похоже эти козлы ничего другого и делать то не умеют.
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афоня72
1582002049
Красавчик, вырвал свои кровные..
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