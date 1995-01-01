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    Фернандеш выиграл у «Локомотива» в CAS. Клуб обязан выплатить португальцу более 11 миллионов рублей

    Сегодня, 17 февраля, состоялось заседание Спортивного арбитражного суда в Лозанне, в ходе которого рассматривался спор между «Локомотивом» и полузащитником Мануэлем Фернандешем.

    В итоге московский клуб обязали выплатить португальцу 11 миллионов 97 тысяч 918 рублей 30 копеек. Эта сумма вырастет еще на пять процентов после расчета инфляции.

    Кроме того, «Локомотив» должен возместить судебные издержки в размере 5 тысяч франков.

    Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.

    • Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
    • Сейчас он играет в «Краснодаре».

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 23:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1045

      DMитрий 5 минут назад

      Мля, теперь электричка подорожает.

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