Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смородская: «Фернандеш – отвратительный тип. Все в его жизни произошло по его вине»

Смородская: «Фернандеш – отвратительный тип. Все в его жизни произошло по его вине»

18 февраля 2020, 17:13
11

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об экс-полузащитнике москвичей Мануэле Фернандеше, который отсудил у московского клуба более 11 миллионов рублей.

— Приведу вам выдержку из интервью агента Фернандеша за 2018 год: «Смородская вызвала сначала меня, потом его и заявила, что она хочет, чтобы Ману согласился получать зарплату по другому курсу рубля. Фернандеш отказался, потому что все было прописано в соглашении с клубом. И вот после этого Смородская его и наказала, запретила выступать за первую команду».

— Я даже не хочу ничего комментировать. Отвратительный тип и отвратительный человек. Никто Фернандеша ничего не лишал. Все в его жизни произошло по его собственной вине.

— Однако Фернандеш внес значительный вклад в чемпионство «Локо».

— Слушайте. Он внес большой вклад только тогда, когда ему надо было переподписывать контракт. И никак не раньше. Понимаете, вот он такой человек. Я точно знаю, что он не будет играть, пока не появится перспектив продления соглашения, – сказала Смородская.

  • Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.
  • Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Сейчас он играет в «Краснодаре».

Фернандеш выиграл у «Локомотива» в CAS. Клуб обязан выплатить португальцу более 11 миллионов рублей

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Фернандеш Мануэль Смородская Ольга
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Chicha
1582035995
Отвратительный, как и Смородская. Родственники наверное.
Ответить
moskowcity-petrv
1582036975
Смородская,ты ещё та овца, молчала бы
Ответить
Plyash
1582039258
Фернандеш работает за деньги по контракту,на жизнь зарабатывает.Какие вопросы?А Смородская чванливая чиновница,бледная поганка. Отвратительная плесень.
Ответить
portero
1582040178
Эх тётка Оля, ну не вам про отвратительных говорить....
Ответить
Markelov373
1582043471
Сказала бы что тогда денег зажмотела и все хорошего футболиста оскверняет я бы на месте Фернандеша в суд подал на нее
Ответить
JTherry
1582049869
"Отвратительный тип и отвратительный человек..." ...приблизительно так же думает и Фернандеш о Смородской... у каждого своя правда
Ответить
paracetamol
1582055729
Какая разница какой тип, важно, какой игрок!
Ответить
Князев
1582056237
Ушла... А точнее выгнали. Ну и помалкивай. Твоя отрыжка нам противна.
Ответить
Hektor 84
1582141014
Обиженная баба хотела чтоб фернандеш ей присунул. Судя по ее высерам он ей отказал))
Ответить
Argon
1582189829
Из уст Смородской фраза "отвратительный тип" звучит, как комплимент.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+