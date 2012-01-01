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    Смородская: «Фернандеш – отвратительный тип. Все в его жизни произошло по его вине»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об экс-полузащитнике москвичей Мануэле Фернандеше, который отсудил у московского клуба более 11 миллионов рублей.

    — Приведу вам выдержку из интервью агента Фернандеша за 2018 год: «Смородская вызвала сначала меня, потом его и заявила, что она хочет, чтобы Ману согласился получать зарплату по другому курсу рубля. Фернандеш отказался, потому что все было прописано в соглашении с клубом. И вот после этого Смородская его и наказала, запретила выступать за первую команду».

    — Я даже не хочу ничего комментировать. Отвратительный тип и отвратительный человек. Никто Фернандеша ничего не лишал. Все в его жизни произошло по его собственной вине.

    — Однако Фернандеш внес значительный вклад в чемпионство «Локо».

    — Слушайте. Он внес большой вклад только тогда, когда ему надо было переподписывать контракт. И никак не раньше. Понимаете, вот он такой человек. Я точно знаю, что он не будет играть, пока не появится перспектив продления соглашения, – сказала Смородская.

    • Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.
    • Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Сейчас он играет в «Краснодаре».

    Фернандеш выиграл у «Локомотива» в CAS. Клуб обязан выплатить португальцу более 11 миллионов рублей

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8313

      parevg 6 минут назад

      А смородская - редкая су...а!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2077

      Давид59 7 минут назад

      Эмоции, эмоции. Конечно, человек не из-за любви к футболу играл. И договор ему нужен был, и индексировать зарплату хотел. Каждый этого хочет.

      0
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      Рейтинг: +605

      moskowcity-petrv 8 минут назад

      Смородская,ты ещё та овца, молчала бы

      1
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      Рейтинг: +42

      Chicha 24 минуты назад

      Отвратительный, как и Смородская. Родственники наверное.

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