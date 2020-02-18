Смородская: «Фернандеш – отвратительный тип. Все в его жизни произошло по его вине»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об экс-полузащитнике москвичей Мануэле Фернандеше, который отсудил у московского клуба более 11 миллионов рублей.

— Приведу вам выдержку из интервью агента Фернандеша за 2018 год: «Смородская вызвала сначала меня, потом его и заявила, что она хочет, чтобы Ману согласился получать зарплату по другому курсу рубля. Фернандеш отказался, потому что все было прописано в соглашении с клубом. И вот после этого Смородская его и наказала, запретила выступать за первую команду».

— Я даже не хочу ничего комментировать. Отвратительный тип и отвратительный человек. Никто Фернандеша ничего не лишал. Все в его жизни произошло по его собственной вине.

— Однако Фернандеш внес значительный вклад в чемпионство «Локо».

— Слушайте. Он внес большой вклад только тогда, когда ему надо было переподписывать контракт. И никак не раньше. Понимаете, вот он такой человек. Я точно знаю, что он не будет играть, пока не появится перспектив продления соглашения, – сказала Смородская.

Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.

Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Сейчас он играет в «Краснодаре».

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