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    Уткин: «Поражение от «Атлетико» только украсило «Ливерпуль», очеловечив»

    Журналист Василий Уткин поделился наблюдениями от просмотра матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ливерпулем» (1:0).

    «Я очень хотел это увидеть. Переоценка, обожествление, восторги, которые от соприкосновения множатся уже сами по себе, победы и прочие реальные удачи им для этого уже не нужны – это то, что пробуждает критический ум быстрее всего. А главное, переоценка – худший враг подлинного величия.

    «Ливерпуль» проводит потрясающий сезон, и поэтому поражение его только украсило, очеловечив.

    Не стану разбирать игру подробно. На самом деле где и проиграть, как не на домашнем стадионе команды Симеоне – есть ли для лучшей команды мира место опаснее и недружелюбнее?

    Кроме того, если вы не знали – Клопп вообще никогда не выигрывал в Испании. Ни с одной из своих команд. Меня не удивляет этот факт, расцвет карьеры Клоппа пришелся на эпоху доминирования Ла Лиги. Тем более что роскошные итоговые его победы над испанцами – что во главе «Боруссии» над «Реалом», что недавняя NEVER GIVE UP – впечатлили и доставили.

    По большому счету в поражении «Ливерпуля» меня позабавило одно. Я услышал уже немало слов на тему – ну что это за победа, Симеоне? Гол на 4-й минуте – очевидная случайность, автобус припарковал, и сил едва хватило мадридцам...

    Друзья мои!

    Поражение есть поражение. Так многие радуются победе «Ливерпуля» над «Норвичем», что боже мой; а как еще могло быть? Но я же аплодирую ей, поскольку она двадцать пятая.

    Припарковались – и все? Не оскорбляйте Клоппа. Тогда бы он проигрывал чаще, будь все так.

    «Атлетико» просчитал «Ливерпуль». И победил», – написал Уткин в телеграме.

    • Ответная игра команд пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

    «Ливерпуль» не пробил в створ ворот соперника во второй раз при Клоппе

    Клопп – о матче с «Атлетико»: «Это всего лишь 0:1, шансы у «Ливерпуля» по-прежнему приличные»

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +654

      Rus9I 20 минут назад

      Да, Симеоне разобрал и перекрыл ключевых игроков.
      Где-то повезло конечно, в моменте с Салахом, но без везения никуда. Но контр атаки Атлетико были опаснее.
      Я хочу увидеть бойню на Энфилде!

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      Рейтинг: +6858

      mihail200606 40 минут назад

      Клопп, думаю, не согласится, что их приукрасили)) На энфилде по другому будет все, скорее всего.. Навряд ли будет много голов, но думаю ливер пройдет

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