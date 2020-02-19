Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Поражение от «Атлетико» только украсило «Ливерпуль», очеловечив»

Уткин: «Поражение от «Атлетико» только украсило «Ливерпуль», очеловечив»

19 февраля 2020, 11:00
4

Журналист Василий Уткин поделился наблюдениями от просмотра матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ливерпулем» (1:0).

«Я очень хотел это увидеть. Переоценка, обожествление, восторги, которые от соприкосновения множатся уже сами по себе, победы и прочие реальные удачи им для этого уже не нужны – это то, что пробуждает критический ум быстрее всего. А главное, переоценка – худший враг подлинного величия.

«Ливерпуль» проводит потрясающий сезон, и поэтому поражение его только украсило, очеловечив.

Не стану разбирать игру подробно. На самом деле где и проиграть, как не на домашнем стадионе команды Симеоне – есть ли для лучшей команды мира место опаснее и недружелюбнее?

Кроме того, если вы не знали – Клопп вообще никогда не выигрывал в Испании. Ни с одной из своих команд. Меня не удивляет этот факт, расцвет карьеры Клоппа пришелся на эпоху доминирования Ла Лиги. Тем более что роскошные итоговые его победы над испанцами – что во главе «Боруссии» над «Реалом», что недавняя NEVER GIVE UP – впечатлили и доставили.

По большому счету в поражении «Ливерпуля» меня позабавило одно. Я услышал уже немало слов на тему – ну что это за победа, Симеоне? Гол на 4-й минуте – очевидная случайность, автобус припарковал, и сил едва хватило мадридцам...

Друзья мои!

Поражение есть поражение. Так многие радуются победе «Ливерпуля» над «Норвичем», что боже мой; а как еще могло быть? Но я же аплодирую ей, поскольку она двадцать пятая.

Припарковались – и все? Не оскорбляйте Клоппа. Тогда бы он проигрывал чаще, будь все так.

«Атлетико» просчитал «Ливерпуль». И победил», – написал Уткин в телеграме.

  • Ответная игра команд пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

«Ливерпуль» не пробил в створ ворот соперника во второй раз при Клоппе

Клопп – о матче с «Атлетико»: «Это всего лишь 0:1, шансы у «Ливерпуля» по-прежнему приличные»

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Лига чемпионов Атлетико Ливерпуль Уткин Василий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1582100011
Клопп, думаю, не согласится, что их приукрасили)) На энфилде по другому будет все, скорее всего.. Навряд ли будет много голов, но думаю ливер пройдет
Ответить
Rus9I
1582101189
Да, Симеоне разобрал и перекрыл ключевых игроков. Где-то повезло конечно, в моменте с Салахом, но без везения никуда. Но контр атаки Атлетико были опаснее. Я хочу увидеть бойню на Энфилде!
Ответить
Garrincha58
1582104656
если дальше пройдёт Атлетико ни сколько не удивлюсь, Ливерпуль слабо играет именно с такими командами которые играют вязко цепко от обороны
Ответить
general.lizyukov
1582114367
Вася, а когда кавалерия обыграла реал, или арсенал "случайно" проиграл в Москве им же - это было ничего особенного, просто случайное поражение, второй состав и пр. А тут значит, поражение есть поражение. шизофрения как она есть
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+