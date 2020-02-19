Уткин: «Поражение от «Атлетико» только украсило «Ливерпуль», очеловечив»

Журналист Василий Уткин поделился наблюдениями от просмотра матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ливерпулем» (1:0).

«Я очень хотел это увидеть. Переоценка, обожествление, восторги, которые от соприкосновения множатся уже сами по себе, победы и прочие реальные удачи им для этого уже не нужны – это то, что пробуждает критический ум быстрее всего. А главное, переоценка – худший враг подлинного величия.

«Ливерпуль» проводит потрясающий сезон, и поэтому поражение его только украсило, очеловечив.

Не стану разбирать игру подробно. На самом деле где и проиграть, как не на домашнем стадионе команды Симеоне – есть ли для лучшей команды мира место опаснее и недружелюбнее?

Кроме того, если вы не знали – Клопп вообще никогда не выигрывал в Испании. Ни с одной из своих команд. Меня не удивляет этот факт, расцвет карьеры Клоппа пришелся на эпоху доминирования Ла Лиги. Тем более что роскошные итоговые его победы над испанцами – что во главе «Боруссии» над «Реалом», что недавняя NEVER GIVE UP – впечатлили и доставили.

По большому счету в поражении «Ливерпуля» меня позабавило одно. Я услышал уже немало слов на тему – ну что это за победа, Симеоне? Гол на 4-й минуте – очевидная случайность, автобус припарковал, и сил едва хватило мадридцам...

Друзья мои!

Поражение есть поражение. Так многие радуются победе «Ливерпуля» над «Норвичем», что боже мой; а как еще могло быть? Но я же аплодирую ей, поскольку она двадцать пятая.

Припарковались – и все? Не оскорбляйте Клоппа. Тогда бы он проигрывал чаще, будь все так.

«Атлетико» просчитал «Ливерпуль». И победил», – написал Уткин в телеграме.

Ответная игра команд пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

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