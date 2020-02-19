Холанд в сезоне Лиги чемпионов забил столько же голов, сколько «Зенит» и «Локомотив» вместе взятые

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд в дебютном матче за клуб в Лиге чемпионов сделал дубль. Теперь на счету норвежца в сезоне главного еврокубка десять голов.
Столько же мячей в сезоне Лиги чемпионов на двоих забили не прошедшие в весеннюю стадию еврокубков «Локомотив» и «Зенит».
- Холанд стал первым тинэйджером, забившим в одном сезоне Лиги чемпионов десять голов.
- Норвежец стал первым тинэйджером, забившим за два разных клуба в рамках одного сезона Лиги чемпионов.
- «Боруссия» купила игрока зимой у «Зальцбурга».
Источник: твиттер «СВЕТОЧ»