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  • Холанд в сезоне Лиги чемпионов забил столько же голов, сколько «Зенит» и «Локомотив» вместе взятые

Холанд в сезоне Лиги чемпионов забил столько же голов, сколько «Зенит» и «Локомотив» вместе взятые

19 февраля 2020, 01:15
22

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд в дебютном матче за клуб в Лиге чемпионов сделал дубль. Теперь на счету норвежца в сезоне главного еврокубка десять голов.

Столько же мячей в сезоне Лиги чемпионов на двоих забили не прошедшие в весеннюю стадию еврокубков «Локомотив» и «Зенит».

  • Холанд стал первым тинэйджером, забившим в одном сезоне Лиги чемпионов десять голов.
  • Норвежец стал первым тинэйджером, забившим за два разных клуба в рамках одного сезона Лиги чемпионов.
  • «Боруссия» купила игрока зимой у «Зальцбурга».

Источник: твиттер «СВЕТОЧ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Боруссия Д Локомотив Зенит Холанд Эрлинг
Комментарии (22)
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mutabor0992
1582066288
Покажите эту статью тЗюпе!Чтобы не думал,что он БОГ футбола!!!
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zabvo9406
1582085789
Вот это заголовок, ржу!!!!
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mihail200606
1582087684
Хороший заголовок.. Гы..
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ilichkadr
1582092701
Идиотское сравнение красного с кислым. Если «Локомотив» и «Зенит» в ЛЧ на двоих забили, то Спартак умудрился пропустить от португальского "Порту" в 2-х матчах ЛЕ столько же голов (10), что и забил Холанд. Однозначно Спартак обошёл норвежца.
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Spartak Piter
1582104509
Угараю с терпил снизу))) Говорят в статье про одних. А они все о Спартаке))))
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JTherry
1582107930
Холанд в сезоне Лиги чемпионов забил столько же голов, сколько «Зенит» и «Локомотив» вместе взятые... браво, Холланд!!! браво, Бомбардир (и за заголовок)!!!!
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Иван_Невский
1582109497
заголовок - бальзам для спамотроллей, вот только спартак кому забил и сколько? и где он?
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koli4ka
1582131164
А не Василий У. заголовок сей писал...???
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Владислав Vlad
1582134567
Глядя на комменты снизу могу сказать одно - Да, Спартак самый популярный клуб России.)))
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Владислав Vlad
1582134641
По-сути это новость о том, в какой попнице находится наш футбол. Но мы же вышли в 1/4 финала ЧМ-18. Урааааа)))
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