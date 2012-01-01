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    Холанд в сезоне Лиги чемпионов забил столько же голов, сколько «Зенит» и «Локомотив» вместе взятые

    Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд в дебютном матче за клуб в Лиге чемпионов сделал дубль. Теперь на счету норвежца в сезоне главного еврокубка десять голов.

    Столько же мячей в сезоне Лиги чемпионов на двоих забили не прошедшие в весеннюю стадию еврокубков «Локомотив» и «Зенит».

    • Холанд стал первым тинэйджером, забившим в одном сезоне Лиги чемпионов десять голов.
    • Норвежец стал первым тинэйджером, забившим за два разных клуба в рамках одного сезона Лиги чемпионов.
    • «Боруссия» купила игрока зимой у «Зальцбурга».

    Источник: твиттер «СВЕТОЧ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      mutabor0992 19 минут назад

      Покажите эту статью тЗюпе!Чтобы не думал,что он БОГ футбола!!!

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