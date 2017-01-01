Лига чемпионов. «Атлетико» дома с минимальным счетом победил «Ливерпуль»

браво атлетико, браво симеоне. очень качественная, грамотная игра. да, вероятнее всего как в прошлом году с юве, после домашней победы в гостях подчистую сольют, но все же интрига есть - и это уже хорошо.
ну и да, мората совершенное бревно
Действующий победитель Лиги чемпионов в первом матче плей-офф проиграл в Мадриде. Десятый свой гол в рамках турнира забил Сауль.
Ответный матч состоится в марте в Англии. В ней испанцев может устроить и поражение.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Атлетико (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Сауль, 4.
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Лемар (Льоренте, 46), Коке, Томас, Сауль, Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70).
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 80), Вейналдум, Салах (Окслэд-Чемберлен, 72), Мане (Ориги, 46), Фирмино.
Предупреждения: Корреа, 45 – Мане, 40; Гомес, 59;