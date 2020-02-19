Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Атлетико» дома с минимальным счетом победил «Ливерпуль»

Лига чемпионов. «Атлетико» дома с минимальным счетом победил «Ливерпуль»

19 февраля 2020, 00:52
20

Действующий победитель Лиги чемпионов в первом матче плей-офф проиграл в Мадриде. Десятый свой гол в рамках турнира забил Сауль.

Ответный матч состоится в марте в Англии. В ней испанцев может устроить и поражение.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Атлетико (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Сауль, 4.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Лемар (Льоренте, 46), Коке, Томас, Сауль, Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70).

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 80), Вейналдум, Салах (Окслэд-Чемберлен, 72), Мане (Ориги, 46), Фирмино.

Предупреждения: Корреа, 45 – Мане, 40; Гомес, 59;

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Атлетико Ливерпуль
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maga Ingush
1582062879
Привычный Автобус, и привычный колхозный гол любой ценой Атлетико, их Антифутбол достал уже, по скорее бы выкинули их..
Ответить
zatonn
1582063238
Ох, держись в ответном матче, герр Клопп! Автобус Атлетико будет трудно пройти!
Ответить
AleSan4es
1582063735
Хз не фанат ливера, фанат футбола и ЦСКА, но игра атлетико это такое днище, это как смотреть условный луч энергия, аноифутбол во всей красе,и судья додик какой то. На ливер пофиг, но игры в 11 защитников так себе зрелище
Ответить
Psih86
1582064543
Если Атлетико забивает первым то можно переключать канал. Этот футбол не возможно смотреть, мало того что играли в 11 защитников так ещё постоянно падали и ныли. Не охота их видить дальше 1/8.
Ответить
Saracen Jr
1582065783
браво атлетико, браво симеоне. очень качественная, грамотная игра. да, вероятнее всего как в прошлом году с юве, после домашней победы в гостях подчистую сольют, но все же интрига есть - и это уже хорошо. ну и да, мората совершенное бревно
Ответить
DeStar
1582068666
ну такое, меня радует только одно, что ливерпуль немного подопустили, и не в плане плохого, тип обоссалИ, а просто тот факт что ливерпуль не выигрывает на легке у всех и у вся, хоть футбол атлетико был ужасен, но хоть такая пощечина ливерпулю, ясно что в ответке атм будет стоять у своих ворот 90 минут, ну или до того момента как ливерпуль не забьет
Ответить
RotBerg
1582071385
Ливер, конечно, мощный сейчас. Помню в 2013 на Петровиче их обыграли 2:0, Суарес Губочану чуть ногу не оторвал. Коутиньо, Суарес, Стерлинг хорошая была битва, в Ливере проиграли, но забили и прошли в полуфинал. А за Спартак 0:7 стыдно это да))))
Ответить
portero
1582087940
результат приятный, но в ответке мало шансов . интересно посмотреть на Ливерпуль в чемпионате, перед игрой с Атлетико.
Ответить
zigbert
1582099712
Такой игры от Атлетико ожидали все. Но вот результат оказался неожиданный. В ответной игре может случится все что угодно.
Ответить
Fin035
1582134632
Понятно, что Ливерпуль на сегодняшний день сильнее Атлетико.И Симеоне не от хорошей жизни играет в такой футбол, проблемы с составом на лицо! Поэтому, как бы не сыграл, и не сыграет Атлетико, в любом случае он достоин уважения!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+