Лига чемпионов. «Атлетико» дома с минимальным счетом победил «Ливерпуль»

Действующий победитель Лиги чемпионов в первом матче плей-офф проиграл в Мадриде. Десятый свой гол в рамках турнира забил Сауль.

Ответный матч состоится в марте в Англии. В ней испанцев может устроить и поражение.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Атлетико (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Сауль, 4.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Лемар (Льоренте, 46), Коке, Томас, Сауль, Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70).

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 80), Вейналдум, Салах (Окслэд-Чемберлен, 72), Мане (Ориги, 46), Фирмино.

Предупреждения: Корреа, 45 – Мане, 40; Гомес, 59;

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