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    Лига чемпионов. «Атлетико» дома с минимальным счетом победил «Ливерпуль»

    Действующий победитель Лиги чемпионов в первом матче плей-офф проиграл в Мадриде. Десятый свой гол в рамках турнира забил Сауль.

    Ответный матч состоится в марте в Англии. В ней испанцев может устроить и поражение.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Атлетико (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Сауль, 4.

    «Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Лемар (Льоренте, 46), Коке, Томас, Сауль, Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70).

    «Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 80), Вейналдум, Салах (Окслэд-Чемберлен, 72), Мане (Ориги, 46), Фирмино.

    Предупреждения: Корреа, 45 – Мане, 40; Гомес, 59;

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2122

      SarJr 28 минут назад

      браво атлетико, браво симеоне. очень качественная, грамотная игра. да, вероятнее всего как в прошлом году с юве, после домашней победы в гостях подчистую сольют, но все же интрига есть - и это уже хорошо.
      ну и да, мората совершенное бревно

      0
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      Рейтинг: +7898

      alex1951 43 минуты назад

      А где российские клубы?
      Нема.....
      Жаль...Теперь Лига Ч. потеряет всю красоту.

      0
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      Рейтинг: +771

      Psih86 48 минут назад

      Если Атлетико забивает первым то можно переключать канал. Этот футбол не возможно смотреть, мало того что играли в 11 защитников так ещё постоянно падали и ныли. Не охота их видить дальше 1/8.

      0
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      Рейтинг: +32

      Nikoo > Psih86 39 минут назад

      А что делал ЛиВАРпуль? Самая переоцененная команда. Без помощи судей они никто

      0
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      Рейтинг: +2609

      TOMSON 59 минут назад

      Вот вам и ЛЧ! Первый же день и сразу двум фаворитам на место указали. Понятно, что будет ответка и там все и решится. Но сегодня Немцы и Испанцы по делу были сильнее и они заслужили праздник.

      1
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      Рейтинг: +86

      AleSan4es 1 час назад

      Хз не фанат ливера, фанат футбола и ЦСКА, но игра атлетико это такое днище, это как смотреть условный луч энергия, аноифутбол во всей красе,и судья додик какой то. На ливер пофиг, но игры в 11 защитников так себе зрелище

      3
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      Рейтинг: +32

      Nikoo > AleSan4es 36 минут назад

      Даун чтоли? Это их стиль, и ты должен уважать. А что делал ЛиВАРпул? 0 ударов в створ. 0 ударов, это *****

      0
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      Рейтинг: +1423

      Бомбардиръ 1 час назад

      От Ливерпуля ни одного удара в створ, впечатляет...
      Впрочем, плач Ливерпуля о рекордах, как они были близки к ним и как они долго шли к ним...

      0
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      Рейтинг: +2649

      zatonn 1 час назад

      Ох, держись в ответном матче, герр Клопп! Автобус Атлетико будет трудно пройти!

      3
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      Рейтинг: +895

      FENIX-SL 1 час назад

      атлетико сделает игру скучной с кем бы не играли
      ничего не имею против результатов команды..ведь загасить тот же ливерпуль..дорогого стоит

      2
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      Рейтинг: +21

      Maga Ingush 1 час назад

      Привычный Автобус, и привычный колхозный гол любой ценой Атлетико, их Антифутбол достал уже, по скорее бы выкинули их..

      4
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