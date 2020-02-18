«Неприязнь». Дзюба одним словом охарактеризовал отношение к Карпину

К Валере можно по-разному относиться, но он в отличие от тебя ни разу не прослыл проституткой, пытается жить по чесноку.
А от тебя одно крысятничество (кошелек Быстрова), подковерные игры, оскорбления за глаза. Так и вспоминается старая русская поговорка: лучше громко бзднуть, чем тихо пёрнуть.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выразил отношение к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Они вместе работали в «Спартаке».
«Карпин? Неприязнь.
Станислав Черчесов? С чемпионата мира и по сегодняшний день — огромное уважение. Тренер сборной, который мне действительно очень нравится и как человек. Его трансформация… Я восхищен, как человек поменялся в этом возрасте. На чемпионате мира он на меня прям произвeл впечатление. Именно личностно», – сказал форвард.
- Несколько лет назад Дзюба с Карпиным едва не подрался.
- Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.
- «Зенит» идет в таблице первым.