Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Неприязнь». Дзюба одним словом охарактеризовал отношение к Карпину

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выразил отношение к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Они вместе работали в «Спартаке».

    «Карпин? Неприязнь.

    Станислав Черчесов? С чемпионата мира и по сегодняшний день — огромное уважение. Тренер сборной, который мне действительно очень нравится и как человек. Его трансформация… Я восхищен, как человек поменялся в этом возрасте. На чемпионате мира он на меня прям произвeл впечатление. Именно личностно», – сказал форвард.

    • Несколько лет назад Дзюба с Карпиным едва не подрался.
    • Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.
    • «Зенит» идет в таблице первым.

    Источник: YouTube-канал Gena Miller

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2020 22:53
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3657

      vladik12 29 минут назад

      К Валере можно по-разному относиться, но он в отличие от тебя ни разу не прослыл проституткой, пытается жить по чесноку.
      А от тебя одно крысятничество (кошелек Быстрова), подковерные игры, оскорбления за глаза. Так и вспоминается старая русская поговорка: лучше громко бзднуть, чем тихо пёрнуть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3703

      САДЫЧОК 39 минут назад

      Дзюба ...если кратко-Блевотина !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kopo6ok22 59 минут назад

      Черчесов поменялся? А может у тебя не было вариантов, что бы не принять его как человека и тренера? Тем более усы проделал огромную работу как вас, бревна, в плот превратить...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1957

      playsh > Kopo6ok22 33 минуты назад

      На мой взгляд,Черчесов здорово изменился только в одном - в своих высказываниях и комментариях стал намного корректнее и осторожнее,чем в прошлом.Лет 10-15 тому назад он мог так ответить какому-нибудь журналюге или спецкору,что тот пол дня заикался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1957

      playsh 1 час назад

      Дзюбло безмозглое,в очередной раз демонстрирует отсутствие ума и такта по отношению к человеку,под началом которого играл в недалёком прошлом.
      Ну а что обижаться,бог ума не дал и взятки гладки.Урод моральный,не более,не менее...

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3657

      vladik12 1 час назад

      Дзюба? Иди на ***.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Игорь В 1 час назад

      Дзюба? Мерзость

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21393

      VVM1964 > Игорь В 33 минуты назад

      Дзюба ? Отвращение .

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74617
    #5
    insider_retro
    66012
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru