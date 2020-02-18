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  • «Неприязнь». Дзюба одним словом охарактеризовал отношение к Карпину

«Неприязнь». Дзюба одним словом охарактеризовал отношение к Карпину

18 февраля 2020, 22:53
35

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выразил отношение к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Они вместе работали в «Спартаке».

«Карпин? Неприязнь.

Станислав Черчесов? С чемпионата мира и по сегодняшний день — огромное уважение. Тренер сборной, который мне действительно очень нравится и как человек. Его трансформация… Я восхищен, как человек поменялся в этом возрасте. На чемпионате мира он на меня прям произвeл впечатление. Именно личностно», – сказал форвард.

  • Несколько лет назад Дзюба с Карпиным едва не подрался.
  • Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.
  • «Зенит» идет в таблице первым.

Источник: YouTube-канал Gena Miller
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (35)
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Игорь В
1582056598
Дзюба? Мерзость
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vladik12
1582057531
Дзюба? Иди на ***.
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Plyash
1582057742
Дзюбло безмозглое,в очередной раз демонстрирует отсутствие ума и такта по отношению к человеку,под началом которого играл в недалёком прошлом. Ну а что обижаться,бог ума не дал и взятки гладки.Урод моральный,не более,не менее...
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САДЫЧОК
1582059344
Дзюба ...если кратко-Блевотина !
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vladik12
1582059934
К Валере можно по-разному относиться, но он в отличие от тебя ни разу не прослыл проституткой, пытается жить по чесноку. А от тебя одно крысятничество (кошелек Быстрова), подковерные игры, оскорбления за глаза. Так и вспоминается старая русская поговорка: лучше громко бзднуть, чем тихо пёрнуть.
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Hektor 84
1582062936
Все козлы! Один ты хороший. А что же за тебя скажут тренеры? Одним словом. Особенно я бы послушал Эмери.
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mutabor0992
1582067949
Ну отношение к этому существу озвучили в Сан-Марино...
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momwig_
1582085493
- Валерий Георгиевич, Дзюба сказал, что испытывает к Вам неприязнь. - Кто? - Артём Дзюба, игрок Зенита и сбо... - Не, не слышал.
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Smoking_dog
1582087402
Когда Дзюба работал с Карпиным,то Дзюба был молод,а молодых нужно подстёгивать,иногда жёстко иногда жестоко,особенно таких не пробиваемых как он.И парадокс,при всей нелюбви Дзюбы к Карпину.Без Валеры он был бы просто никто.Дерево повзрослеет и поймёт это,но как говорится уже не вырубишь топором
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Vyacheslav78
1582100626
Пудель другого отношения и не заслуживает
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