Ловчев: «Некоторое время назад Карпин и Дзюба встретились в гостинице. Началась стычка, которую пришлось разнимать»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о взаимоотношениях между нападающим тульского «Арсенала» Артемом Дзюбой и главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

«Когда Дзюба был еще в «Зените», он случайно встретился в одной из гостиниц с Карпиным. Слово за слово, началась стычка, которую пришлось разнимать. Об этом мне рассказал сам Артем», – заявил эксперт в эфире телеканала «Наш футбол».

Дзюба и Карпин вместе работали в «Спартаке».