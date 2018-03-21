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    Ловчев: «Некоторое время назад Карпин и Дзюба встретились в гостинице. Началась стычка, которую пришлось разнимать»

    Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о взаимоотношениях между нападающим тульского «Арсенала» Артемом Дзюбой и главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

    «Когда Дзюба был еще в «Зените», он случайно встретился в одной из гостиниц с Карпиным. Слово за слово, началась стычка, которую пришлось разнимать. Об этом мне рассказал сам Артем», – заявил эксперт в эфире телеканала «Наш футбол».

    Дзюба и Карпин вместе работали в «Спартаке».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 20:30
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +387

      Vizual 25 марта 2018, 07:24

      Об этом мне рассказал сам Артем», – заявил эксперт в эфире телеканала «Наш футбол».Этим все сказанно )))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 23 марта 2018, 10:07

      Еще и общаться нормально не умеет..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7878

      Томик 23 марта 2018, 01:01

      Когда-нибудь этому недобитому в детстве(слишком быстро стал кукушонком среди одногодок) невоспитанному Артёмке мордочку подрихтуют. Глядишь и станет человеком. А то всё шутит сверх меры, да на людей бросается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 23 марта 2018, 00:44

      ... Бздюба так и не смог выбрать себе команду, которая подобрала бы его.... С ув.
      Ха! tm!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      nirita 22 марта 2018, 21:13

      Ловчев видимо друг жирного червяка.

      -1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 22 марта 2018, 20:09

      согласитесь но клуб с которым у Дзюбы полноценный контракт вечно отдает его в аренду... не зря ведь Валера давил на Дзюбиньо. видать были причины... видать неуважуха была со стороны Дзюбиньо на что и адекватный ответ со стороны Валеры был настоль убедительным что Дзюбиньо до сих пор не может прийти в себя... Большие Деньги губят Дзюбу... Скоро он и на Манчини начнет кидатся... подождет у гостиницы иии .... получит пи.дюлей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 марта 2018, 17:05

      На самом деле было не так.Ловчев стоял рядом и подзуживал: " А вот и не подерётесь! У вас гнилой базар,ребята!"

      0
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 22 марта 2018, 16:10

      Ловчев как бабка-сплетница.

      11
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 марта 2018, 12:52

      На сколько шлюба глуп и туп. аж противно

      7
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 марта 2018, 12:24

      просто стычка людей, не лезущих за словом в карман.

      2
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