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    «Чемпионат»: в «Химках» может смениться владелец, команде вновь поставят цель выйти в РПЛ

    По информации «Чемпионата», в ближайшее время у «Химок« может смениться владелец.

    С этим связано и потенциальное увольнение руководства «Химок». Если в клубе появится новый владелец, перед командой вновь поставят задачу выхода в РПЛ.

    • Ранее сообщалось, что губернатор Московской области отказал клубу в увеличении бюджета под выход в Премьер-лигу.
    • Из-за этого «Химки» готовы были расстаться с рядом своих ключевых игроков.
    • Подмосковный клуб заявил о смене вектора развития.
    • «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, на два очка отставая от «Ротора» и на одно — от «Торпедо».

    «Матч ТВ»: «Химки» ведут переговоры с новыми спонсорами под задачу выхода в РПЛ

    Гендиректор «Химок»: «Юрана никто увольнять не собирается»

    Источник: «Чемпионат»

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