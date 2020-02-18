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  • «Чемпионат»: в «Химках» может смениться владелец, команде вновь поставят цель выйти в РПЛ

«Чемпионат»: в «Химках» может смениться владелец, команде вновь поставят цель выйти в РПЛ

18 февраля 2020, 18:22
2

По информации «Чемпионата», в ближайшее время у «Химок« может смениться владелец.

С этим связано и потенциальное увольнение руководства «Химок». Если в клубе появится новый владелец, перед командой вновь поставят задачу выхода в РПЛ.

  • Ранее сообщалось, что губернатор Московской области отказал клубу в увеличении бюджета под выход в Премьер-лигу.
  • Из-за этого «Химки» готовы были расстаться с рядом своих ключевых игроков.
  • Подмосковный клуб заявил о смене вектора развития.
  • «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, на два очка отставая от «Ротора» и на одно — от «Торпедо».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Химки
Комментарии (2)
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giluxa1963
1582039903
не айс для Ротора
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vingor
1582044246
Вот это кидалово для Талалаева)))
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