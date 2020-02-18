«Чемпионат»: в «Химках» может смениться владелец, команде вновь поставят цель выйти в РПЛ

По информации «Чемпионата», в ближайшее время у «Химок« может смениться владелец.

С этим связано и потенциальное увольнение руководства «Химок». Если в клубе появится новый владелец, перед командой вновь поставят задачу выхода в РПЛ.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области отказал клубу в увеличении бюджета под выход в Премьер-лигу.

Из-за этого «Химки» готовы были расстаться с рядом своих ключевых игроков.

Подмосковный клуб заявил о смене вектора развития.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, на два очка отставая от «Ротора» и на одно — от «Торпедо».

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