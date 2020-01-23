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  • «Химки»: «Вектор развития клуба поменялся. Спонсора нет, поэтому Талалаев решил уйти»

«Химки»: «Вектор развития клуба поменялся. Спонсора нет, поэтому Талалаев решил уйти»

23 января 2020, 16:31
10

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил о смене вектора развития подмосковного клуба.

«Сегодня Андрей Талалаев покинул клуб. Сейчас поменялся вектор развития клуба – упор будет делаться на молодежь. Серьезного спонсора у нас нет, поэтому Андрей Викторович решил уйти. Это решение было принято по соглашению сторон. По новому тренеру пока сказать не могу. По ряду ведущих игроков есть предложения, ведутся переговоры», – сказал Иванов.

  • Ранее сообщалось, что губернатор Московской области отказал клубу в увеличении бюджета под выход в Премьер-лигу.
  • Из-за этого «Химки» готовы были расстаться с рядом своих ключевых игроков.
  • Теперь ситуация стратегически может измениться, если появятся внебюджетные источники финансирования.
  • «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, на два очка отставая от «Ротора» и на одно — от «Торпедо».

«Матч ТВ»: «Химки» ведут переговоры с новыми спонсорами под задачу выхода в РПЛ

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Химки Талалаев Андрей
Комментарии (10)
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Artemka444
1579787464
И скажите зачем тогда расширяли рфпл если у клубов нет денег чтоб там играть???
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portero
1579791108
Ротор в РПЛ , а Балтику за уши не дотянуть до второго места, будет много странных игр в ФНЛ.
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"Локо" в атаке
1579794131
Главная задача клубов верха таблицы ФНЛ(кроме "Ротора") не выйти в Премьер лигу:)
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nemolod
1579795047
И это только первый звонок-дальше другие губернаторы начнут сокращать поддержку своим клубам и в итоге часть клубов уйдет в ПФЛ,часть будет перебиваться в ФНЛ и однажды наступит момент,когда не то что расширять,но придется сужать лиги из-за отсутствия в них команд! (Содержать футбольный клуб стоит больших денег)!
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AtticusFinch1
1579799754
Любимое болото рфл...нет бабла - сиди в ФНЛ,есть стадион и тебя хочет спонсировать и содержать богатенький буратино- пожалуйста,хоть им в пфл будешь,вмиг за пару сезонов окажешься в премьере,как было с Сочи, Оренбургом,скоро Торпедо и ротор на подходе,а остальные в сторонку
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Garrincha58
1579802033
и это при том что хотят расширить РПЛ так за чей счёт это будет может господин Усманов прикупит себе клуб или Абрамович и у нас вложится а может ещё какой никакой миллиардер захочет
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Hektor 84
1579804608
А они расширять лигу собрались. В нее ни кто хочет выходить.
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evgevg13
1580273561
Химки очередной раз сдулись...
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