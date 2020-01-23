«Химки»: «Вектор развития клуба поменялся. Спонсора нет, поэтому Талалаев решил уйти»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил о смене вектора развития подмосковного клуба.

«Сегодня Андрей Талалаев покинул клуб. Сейчас поменялся вектор развития клуба – упор будет делаться на молодежь. Серьезного спонсора у нас нет, поэтому Андрей Викторович решил уйти. Это решение было принято по соглашению сторон. По новому тренеру пока сказать не могу. По ряду ведущих игроков есть предложения, ведутся переговоры», – сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области отказал клубу в увеличении бюджета под выход в Премьер-лигу.

Из-за этого «Химки» готовы были расстаться с рядом своих ключевых игроков.

Теперь ситуация стратегически может измениться, если появятся внебюджетные источники финансирования.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, на два очка отставая от «Ротора» и на одно — от «Торпедо».

«Матч ТВ»: «Химки» ведут переговоры с новыми спонсорами под задачу выхода в РПЛ