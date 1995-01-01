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    «Химки»: «Вектор развития клуба поменялся. Спонсора нет, поэтому Талалаев решил уйти»

    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил о смене вектора развития подмосковного клуба.

    «Сегодня Андрей Талалаев покинул клуб. Сейчас поменялся вектор развития клуба – упор будет делаться на молодежь. Серьезного спонсора у нас нет, поэтому Андрей Викторович решил уйти. Это решение было принято по соглашению сторон. По новому тренеру пока сказать не могу. По ряду ведущих игроков есть предложения, ведутся переговоры», – сказал Иванов.

    • Ранее сообщалось, что губернатор Московской области отказал клубу в увеличении бюджета под выход в Премьер-лигу.
    • Из-за этого «Химки» готовы были расстаться с рядом своих ключевых игроков.
    • Теперь ситуация стратегически может измениться, если появятся внебюджетные источники финансирования.
    • «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, на два очка отставая от «Ротора» и на одно — от «Торпедо».

    «Матч ТВ»: «Химки» ведут переговоры с новыми спонсорами под задачу выхода в РПЛ

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      Фанат Рубина 43 минуты назад

      значит в пл вы не пойдете по итогу фнл?
      торпедо тоже в этом сезоне не хочет повышаться..
      только ротор вроде как готов на пл..
      кто будет 2 командой из фнл выходить в пл?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +361

      Artemka444 47 минут назад

      И скажите зачем тогда расширяли рфпл если у клубов нет денег чтоб там играть???

      2
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      ...
      Рейтинг: +1480

      VGreen > Artemka444 12 минут назад

      затем, что путин приказал использовать наследие ЧМ, так что надо выполнять, несмотря на весь очевидный тупизм идеи

      0
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