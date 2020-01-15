«Матч ТВ»: «Химки» ведут переговоры с новыми спонсорами под задачу выхода в РПЛ

«Химки» ведут переговоры с потенциальными спонсорами.
По информации источника, если клуб достигнет соглашения с новыми партнерами, то сможет поставить задачу выхода в РПЛ.
- Ранее сообщалось, что губернатор Московской области отказал клубу в увеличении бюджета под выход в Премьер-лигу.
- Из-за этого «Химки» готовы были расстаться с рядом своих ключевых игроков.
- Теперь ситуация стратегически может измениться, если появятся внебюджетные источники финансирования.
- «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, на два очка отставая от «Ротора» и на одно — от «Торпедо».
Источник: «Матч ТВ»