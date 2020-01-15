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    «Матч ТВ»: «Химки» ведут переговоры с новыми спонсорами под задачу выхода в РПЛ

    «Химки» ведут переговоры с потенциальными спонсорами.

    По информации источника, если клуб достигнет соглашения с новыми партнерами, то сможет поставить задачу выхода в РПЛ.

    • Ранее сообщалось, что губернатор Московской области отказал клубу в увеличении бюджета под выход в Премьер-лигу.
    • Из-за этого «Химки» готовы были расстаться с рядом своих ключевых игроков.
    • Теперь ситуация стратегически может измениться, если появятся внебюджетные источники финансирования.
    • «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, на два очка отставая от «Ротора» и на одно — от «Торпедо».

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.01.2020 19:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4752

      paracetamol 15 часов назад

      Вместо одной приличной команды в Москве, как в Питере, набьется рота недоделанных клубишек.

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