Гендиректор «Химок»: «Юрана никто увольнять не собирается»

Гендиректор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию о том, что в клубе могут сменить руководство, а будущее главного тренера Сергея Юрана под вопросом.

«Честно, я не знаю, откуда постоянно берется эта информация по поводу «Химок». Все, что сегодня написали – неправда. Юрана никуда не вызывали, никто его увольнять не собирается. И я работаю, как и работал. Уходить не собираюсь», – сказал Иванов.

По информации «Чемпионата», в «Химках» в ближайшее время ожидается смена руководства – Иванов покинет свой пост, а с Юраном планируют обсудить его будущее в клубе.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ.

В январе клуб объявил об уходе с поста главного тренера Андрея Талалаева , который решил покинуть команду из-за смены вектора развития, в том числе снятия задачи выйти в РПЛ.

, который решил покинуть команду из-за смены вектора развития, в том числе снятия задачи выйти в РПЛ. После этого «Химки» объявили о назначении Юрана, который уже возглавлял команду в 2008 году.

«Химки»: «Вектор развития клуба поменялся. Спонсора нет, поэтому Талалаев решил уйти»