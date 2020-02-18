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    Гендиректор «Химок»: «Юрана никто увольнять не собирается»

    Гендиректор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию о том, что в клубе могут сменить руководство, а будущее главного тренера Сергея Юрана под вопросом.

    «Честно, я не знаю, откуда постоянно берется эта информация по поводу «Химок». Все, что сегодня написали – неправда. Юрана никуда не вызывали, никто его увольнять не собирается. И я работаю, как и работал. Уходить не собираюсь», – сказал Иванов.

    По информации «Чемпионата», в «Химках» в ближайшее время ожидается смена руководства – Иванов покинет свой пост, а с Юраном планируют обсудить его будущее в клубе.

    • «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ.
    • В январе клуб объявил об уходе с поста главного тренера Андрея Талалаева, который решил покинуть команду из-за смены вектора развития, в том числе снятия задачи выйти в РПЛ.
    • После этого «Химки» объявили о назначении Юрана, который уже возглавлял команду в 2008 году.

    «Химки»: «Вектор развития клуба поменялся. Спонсора нет, поэтому Талалаев решил уйти»

    Источник: Sport24

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