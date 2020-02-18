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Габулов возглавил совет директоров играющего в ПФЛ «Олимпа»

18 февраля 2020, 13:20

Бывший президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов назначен председателем совета директоров подмосковного «Олимпа», выступающего в зоне «Запад» ПФЛ.

«В течение месяца раздумывал над предложением стать председателем совета директоров ФК «Олимп». Меня пригласил учредитель клуба Туфан Садыгов. Тщательно все взвесил и понял: это интересная возможность пройти путь развития футбольного клуба практически с основания и дать конкретный результат — поднять команду на уровень выше. Для меня это будет хорошим управленческим опытом. В дальнейшем я ставлю амбициозные цели в своей карьере, поэтому считаю, что должен поработать на всех этапах становления футбольного клуба.

Ближайшие задачи «Олимпа» — наладить организационные моменты, чтобы все клубные направления действовали профессионально, во благо футболистов и тренерского штаба. Сейчас нам нужно создать боеспособную команду, которая победит в каждом из оставшихся 10 матчей в зоне «Запад» ПФЛ. Может, звучит чересчур амбициозно, но мы верим в это, и хотим занять максимально высокое место в таблице», – сказал Габулов.

  • «Олимп» был основан в январе 2018 года.
  • Под руководством бывшего главного тренера «Рубина» и «Локомотива» Рината Билялетдинова команда занимает шестое место в таблице после 16 туров.
  • Габулов занимал пост президента «Алании» с июля до декабря 2019 года.

Источник: Официальный сайт «Олимпа»
Россия. ПФЛ. Зона Запад Россия. ПФЛ. Зона Юг Алания Олимп Габулов Владимир
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