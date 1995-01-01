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    Мещеряков: «Фернандеш выиграл суд у «Локо»? Мы пока не видели решение CAS»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что экс-полузащитник москвичей Мануэль Фернандеш отсудил у клуба более 10 миллионов рублей.

    «Мы пока не видели решение суда по Фернандешу. Поэтому говорить сейчас о чем-то вообще рано», – сказал Мещеряков.

    • Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.
    • Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
    • Сейчас он играет в «Краснодаре».

    Фернандеш выиграл у «Локомотива» в CAS. Клуб обязан выплатить португальцу более 11 миллионов рублей

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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