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  • Мещеряков: «Фернандеш выиграл суд у «Локо»? Мы пока не видели решение CAS»

Мещеряков: «Фернандеш выиграл суд у «Локо»? Мы пока не видели решение CAS»

18 февраля 2020, 12:22
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что экс-полузащитник москвичей Мануэль Фернандеш отсудил у клуба более 10 миллионов рублей.

«Мы пока не видели решение суда по Фернандешу. Поэтому говорить сейчас о чем-то вообще рано», – сказал Мещеряков.

  • Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.
  • Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
  • Сейчас он играет в «Краснодаре».

Фернандеш выиграл у «Локомотива» в CAS. Клуб обязан выплатить португальцу более 11 миллионов рублей

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Фернандеш Мануэль
Комментарии (1)
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gunstilzit
1582042558
У Мещерякова на всё один ответ-Ничего не знаю,ничего не видел,ничего не знаю! Смородская,Мещеряков,Кикнадзе-гробовщики ЛОКО,
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