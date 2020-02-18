Мещеряков: «Фернандеш выиграл суд у «Локо»? Мы пока не видели решение CAS»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что экс-полузащитник москвичей Мануэль Фернандеш отсудил у клуба более 10 миллионов рублей.

«Мы пока не видели решение суда по Фернандешу. Поэтому говорить сейчас о чем-то вообще рано», – сказал Мещеряков.

Фернандеш обратился в суд из-за невыплаты бонуса за победу в Кубке России. Также он требовал покрыть разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля.

Хавбек выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.

Сейчас он играет в «Краснодаре».

Фернандеш выиграл у «Локомотива» в CAS. Клуб обязан выплатить португальцу более 11 миллионов рублей