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    Примера. «Реал» упустил победу над «Сельтой», Смолов забил гол

    «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2) в домашнем матче 24-го тура Примеры.

    Один из голов в этой встрече забил Федор Смолов. Российский нападающий провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

    «Реал» набрал 53 очка и опережает «Барселону» на один балл. «Сельта» располагается на 17-й строчке (21 очко).

    Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

    Реал – Сельта – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Смолов, 7; 1:1 – Кроос, 52; 2:1 – Рамос, 65 (с пенальти); 2:2 – Мина, 86.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +41

      АлексКов 59 минут назад

      Мои поздравления Фёдору Смолову и его команде! Молодцы ребята, но перед Вами ещё предстоит задача минимум «не вылететь из Ла Лиги. Желаю удачи в дальнейших матчах!

      1
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      Рейтинг: +7343

      BRO_football 1 час назад

      Хороший матч для Смолова. С Мостовым его сравнивать пока что рано, но прогресс есть, уже хорошо.

      1
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      Рейтинг: +1892

      playsh 1 час назад

      Сельта во втором тайме отскочила,конечно,но всё равно молодцы,два гола - красавца забили.Оборону Реала разрезали оба раза,как масло ножичком.

      1
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      Рейтинг: +1217

      CskaMoscovv 1 час назад

      Молодцы игроки Сельты, не бросили играть и добыли ничью. А Реал конечно виноват сам, думали победа уже в кармане, а не тут то было. Поздравления Смолов, молодчина)

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