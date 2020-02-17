Примера. «Реал» упустил победу над «Сельтой», Смолов забил гол

«Реал» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2) в домашнем матче 24-го тура Примеры.

Один из голов в этой встрече забил Федор Смолов. Российский нападающий провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

«Реал» набрал 53 очка и опережает «Барселону» на один балл. «Сельта» располагается на 17-й строчке (21 очко).

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

Реал – Сельта – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Смолов, 7; 1:1 – Кроос, 52; 2:1 – Рамос, 65 (с пенальти); 2:2 – Мина, 86.

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