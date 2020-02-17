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  • Примера. «Реал» упустил победу над «Сельтой», Смолов забил гол

Примера. «Реал» упустил победу над «Сельтой», Смолов забил гол

17 февраля 2020, 00:52
6

«Реал» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2) в домашнем матче 24-го тура Примеры.

Один из голов в этой встрече забил Федор Смолов. Российский нападающий провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

«Реал» набрал 53 очка и опережает «Барселону» на один балл. «Сельта» располагается на 17-й строчке (21 очко).

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

Реал – Сельта – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Смолов, 7; 1:1 – Кроос, 52; 2:1 – Рамос, 65 (с пенальти); 2:2 – Мина, 86.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сельта
Комментарии (6)
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CskaMoscovv
1581890662
Молодцы игроки Сельты, не бросили играть и добыли ничью. А Реал конечно виноват сам, думали победа уже в кармане, а не тут то было. Поздравления Смолов, молодчина)
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Plyash
1581891458
Сельта во втором тайме отскочила,конечно,но всё равно молодцы,два гола - красавца забили.Оборону Реала разрезали оба раза,как масло ножичком.
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BRO_football
1581891553
Хороший матч для Смолова. С Мостовым его сравнивать пока что рано, но прогресс есть, уже хорошо.
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АлексКов
1581891975
Мои поздравления Фёдору Смолову и его команде! Молодцы ребята, но перед Вами ещё предстоит задача минимум «не вылететь из Ла Лиги. Желаю удачи в дальнейших матчах!
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arok
1581900384
Хороший, интересный матч, лично я получил удовольствие от просмотра. Сельту с хорошим результатом, а Федя хорош, так и дальше!!! Мои поздравления. И желаю остаться в Ла Лиге.
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mihail200606
1581915083
Неплохо сельта смотрелась, хфедя молодец.. А реал слабоват был..
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