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«СЭ»: «Зенит» предложил новый контракт Смольникову

16 февраля 2020, 19:35
7

Защитник «Зенита» Игорь Смольников пока не согласился подписать контракт, предложенный питерцами.

По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» предложил новое соглашение Смольникову, стороны могут согласовать его условия во время третьего сбора «Зенита» в Турции.

  • Летом истечет контракт Смольникова с «Зенитом».
  • В текущем сезоне правый фулбек забил один гол и сделал два ассиста в 14 матчах.

Агент Смольникова: «Рассматриваем предложения других клубов РПЛ. Названий не скажу, это было бы неэтично»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Смольников Игорь
Комментарии (7)
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Иван_Невский
1581873213
бестолковый в обороне Игорь, позицию теряет часто.
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SIRIUS 2002
1581874672
Неплохая рабочая лошадка.
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Ганнибал Лектор
1581874726
Скорее всего, он понимает, что в основном играть будет Караваев. Все его ляси-тряси связаны с сомнениями: агент шепчет "оставайся, контракт хороший", а сам Игорь еще хочет играть в футбол
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altezzik
1581877995
Ну... доигрывает уже.
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starche
1581878441
Ещё поиграет.
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portero
1581879322
Только на лавку, да и то молодых нужно подтягивать, но Семак не имеет голоса..
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Garrincha58
1581881248
тупизм в Зените всё больше и больше крепчает
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