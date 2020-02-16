«СЭ»: «Зенит» предложил новый контракт Смольникову

Защитник «Зенита» Игорь Смольников пока не согласился подписать контракт, предложенный питерцами.

По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» предложил новое соглашение Смольникову, стороны могут согласовать его условия во время третьего сбора «Зенита» в Турции.

Летом истечет контракт Смольникова с «Зенитом».

В текущем сезоне правый фулбек забил один гол и сделал два ассиста в 14 матчах.

Агент Смольникова: «Рассматриваем предложения других клубов РПЛ. Названий не скажу, это было бы неэтично»