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    «СЭ»: «Зенит» предложил новый контракт Смольникову

    Защитник «Зенита» Игоря Смольникова пока не согласился подписать контракт, предложенный питерцами.

    По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» предложил новое соглашение защитнику Смольникову. Стороны могут согласовать условия контракта во время третьего сбора «Зенита» в Турции.

    • Летом истечет контракт Смольникова с «Зенитом».
    • В текущем сезоне правый фулбек забил один гол и сделал два ассиста в 14 матчах.

    Агент Смольникова: «Рассматриваем предложения других клубов РПЛ. Названий не скажу, это было бы неэтично»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1214

      altezzik 45 секунд назад

      Ну... доигрывает уже.

      0
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      Рейтинг: +1408

      Ганнибал Лектор 55 минут назад

      Скорее всего, он понимает, что в основном играть будет Караваев. Все его ляси-тряси связаны с сомнениями: агент шепчет "оставайся, контракт хороший", а сам Игорь еще хочет играть в футбол

      2
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      Рейтинг: +1861

      SIRIUS 2002 56 минут назад

      Неплохая рабочая лошадка.

      0
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      Рейтинг: +2046

      Иван_Невский 1 час назад

      бестолковый в обороне Игорь, позицию теряет часто.

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      Рейтинг: +205

      Литейный4 1 час назад

      Игорян по осени и сейчас не плохо окучивает бровку. Но чтобы закрепиться в основе надо прибавлять. Иначе Караваев вытеснит. Гыгыгы

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