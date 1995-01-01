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    Агент Смольникова: «Рассматриваем предложения других клубов РПЛ. Названий не скажу, это было бы неэтично»

    Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, сообщил, что футболист получил предложения от клубов РПЛ.

    «Заинтересован ли «Зенит» в продлении контракта Смольникова? Все в процессе. Большего сказать не могу. Насколько продвинулись в переговорах с 3 февраля? Стадия, может, уже чуть другая. Но переговоры ведутся. Близки ли они к завершению? Посмотрим. Сказали, что «Зенит» может предложить, Игорь сказал, что хотел бы видеть. Смотрим, разговариваем.

    Если ли у нас предложения от других клубов РПЛ и рассматриваем ли мы их? Да, есть. Рассматриваем. Но не скажу названия клубов. И не скажу, насколько там все серьезно. Это было бы неэтично по отношению к этим клубам. И по отношению к «Зениту».

    Сколько имеем предложений? Не буду комментировать, это будет неэтично с моей стороны. Вероятно ли, что Игорь сменит клуб в это трансферное окно? Нулевая вероятность. Во-первых, его никто не отпустит, во-вторых, мы не рассматриваем вариант смены клуба в это трансферное окно. Есть ли вероятность, что уйдет летом свободным агентом? Посмотрим. Дожить надо», – сказал Маньяков.

    • Летом истечет контракт Смольникова с «Зенитом».
    • В текущем сезоне правый фулбек забил один гол и сделал два ассиста в 14 матчах.

    Источник: «Спорт день за днем»

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