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  • Агент Смольникова: «Рассматриваем предложения других клубов РПЛ. Названий не скажу, это было бы неэтично»

Агент Смольникова: «Рассматриваем предложения других клубов РПЛ. Названий не скажу, это было бы неэтично»

14 февраля 2020, 15:52
3

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, сообщил, что футболист получил предложения от клубов РПЛ.

«Заинтересован ли «Зенит» в продлении контракта Смольникова? Все в процессе. Большего сказать не могу. Насколько продвинулись в переговорах с 3 февраля? Стадия, может, уже чуть другая. Но переговоры ведутся. Близки ли они к завершению? Посмотрим. Сказали, что «Зенит» может предложить, Игорь сказал, что хотел бы видеть. Смотрим, разговариваем.

Если ли у нас предложения от других клубов РПЛ и рассматриваем ли мы их? Да, есть. Рассматриваем. Но не скажу названия клубов. И не скажу, насколько там все серьезно. Это было бы неэтично по отношению к этим клубам. И по отношению к «Зениту».

Сколько имеем предложений? Не буду комментировать, это будет неэтично с моей стороны. Вероятно ли, что Игорь сменит клуб в это трансферное окно? Нулевая вероятность. Во-первых, его никто не отпустит, во-вторых, мы не рассматриваем вариант смены клуба в это трансферное окно. Есть ли вероятность, что уйдет летом свободным агентом? Посмотрим. Дожить надо», – сказал Маньяков.

  • Летом истечет контракт Смольникова с «Зенитом».
  • В текущем сезоне правый фулбек забил один гол и сделал два ассиста в 14 матчах.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Смольников Игорь
Комментарии (3)
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paracetamol
1581698982
Никто условия лучше Зенита не предложит, и хватит об этом!
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portero
1581707961
Уйдет летом, свободным агентом. Не продлят контракт.
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ImpNaz.com
1581758923
Не отпустят, он нужен Зениту!
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