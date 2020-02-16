Флорентен Погба сыграл за «Ригу» Кононова на Кубке ФНЛ

Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Флорентен принял участие в Кубке ФНЛ на Кипре. Полузащитник сыграл за «Ригу» Олега Кононова в матче против «Мордовии». Гвинеец находится в латвийском клубе на просмотре.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу рижан. Команда Олега Кононова возглавила группу по итогам первого тура.