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Флорентен Погба сыграл за «Ригу» Кононова на Кубке ФНЛ

16 февраля 2020, 00:52

Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Флорентен принял участие в Кубке ФНЛ на Кипре. Полузащитник сыграл за «Ригу» Олега Кононова в матче против «Мордовии». Гвинеец находится в латвийском клубе на просмотре.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу рижан. Команда Олега Кононова возглавила группу по итогам первого тура.

  • Последним клубом Погба-старшего была американская «Атланта».
  • Игрок провел 22 матча за сборную Гвинеи.
  • Больше всего матчей Флорентен Погба провел за «Сент-Этьен» (2012-2018 годы).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Франция. Лига 1 Рига Погба Флорентен
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