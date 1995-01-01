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    «Локомотив» в иске на Геркуса указал, что он необоснованно потратил более 8 миллионов рублей на юрисконсультантов

    Стали известны подробности иска «Локомотива» к бывшему президенту и генеральному директору Илье Геркусу. Клуб считает, что функционер необоснованно тратил деньги.

    В иске указано, что с согласия Геркуса «Локомотив» привлек за 4,7 миллиона рублей на консультанта для разрыва контракта со спортивным директором Игорем Корнеевым. При аналогичной процедуре по отношению к игроку Неманье Пейчиновичу на консультанта потратили 4,03 миллиона рублей.

    Источник: «Известия»

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