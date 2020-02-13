«Локомотив» в иске на Геркуса указал, что он необоснованно потратил более 8 миллионов рублей на юрисконсультантов

Стали известны подробности иска «Локомотива» к бывшему президенту и генеральному директору Илье Геркусу. Клуб считает, что функционер необоснованно тратил деньги.

В иске указано, что с согласия Геркуса «Локомотив» привлек за 4,7 миллиона рублей на консультанта для разрыва контракта со спортивным директором Игорем Корнеевым. При аналогичной процедуре по отношению к игроку Неманье Пейчиновичу на консультанта потратили 4,03 миллиона рублей.