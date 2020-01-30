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  • «Коммерсантъ»: иск «Локомотива» к Геркусу связан с необоснованными премиями сотрудникам

«Коммерсантъ»: иск «Локомотива» к Геркусу связан с необоснованными премиями сотрудникам

30 января 2020, 01:41
3

Стали известны детали иска «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.

Столичный клуб обратился в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с функционера 144,6 миллиона рублей.

По информации «Коммерсанта», претензии «Локо» могли возникнуть из-за того, что некоторые сотрудники без достаточных на то оснований получали при Геркусе солидные премии.

  • Ранее сообщалось, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».
  • При Геркусе «Локо» выиграл Кубок России и РПЛ.

Источник: «Коммерсантъ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (3)
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portero
1580355863
У этого иска шансов меньше 1% , новые юристы создают видимость бурной работы и поди тоже себе требуют премий за подачу иска.....
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paracetamol
1580366435
Всегда знал что Геркус воришка. На роже написано!
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zigbert
1580583340
Для начала надо найти компромат.
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