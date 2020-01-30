«Коммерсантъ»: иск «Локомотива» к Геркусу связан с необоснованными премиями сотрудникам

Стали известны детали иска «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.
Столичный клуб обратился в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с функционера 144,6 миллиона рублей.
По информации «Коммерсанта», претензии «Локо» могли возникнуть из-за того, что некоторые сотрудники без достаточных на то оснований получали при Геркусе солидные премии.
- Ранее сообщалось, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».
- При Геркусе «Локо» выиграл Кубок России и РПЛ.
Источник: «Коммерсантъ»