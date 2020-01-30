«Коммерсантъ»: иск «Локомотива» к Геркусу связан с необоснованными премиями сотрудникам

Стали известны детали иска «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.

Столичный клуб обратился в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с функционера 144,6 миллиона рублей.

По информации «Коммерсанта», претензии «Локо» могли возникнуть из-за того, что некоторые сотрудники без достаточных на то оснований получали при Геркусе солидные премии.