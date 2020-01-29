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Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву»

29 января 2020, 15:46
4

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус собирается подать ответный иск к московскому клубу.

«Это последовательное действие – сначала нужно выиграть иск, потом подать второй. К тому, что есть в инстаграме, мне добавить нечего. Самого иска у меня на руках еще нет, поэтому я вообще не знаю, о чем идет речь. Пока вижу только сумму и сам факт подачи иска», – сказал Геркус.

  • При Геркусе «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.
  • Функционер не работает в футболе с декабря 2018 года.
  • До «Локомотива» Геркус работал в «Зените».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (4)
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омск55
1580308872
Когда Геркус работал в Локо генеральным директором, вопросов небыло как ушёл так сразу редиска
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yorgenbarenz
1580309131
А билеты в Лондон не заказал?
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DOCTOR PENALTY
1580309277
"Пока вижу только сумму иска", она значительно меньше, чем я спи*дил.
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