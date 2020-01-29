Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус собирается подать ответный иск к московскому клубу.

«Это последовательное действие – сначала нужно выиграть иск, потом подать второй. К тому, что есть в инстаграме, мне добавить нечего. Самого иска у меня на руках еще нет, поэтому я вообще не знаю, о чем идет речь. Пока вижу только сумму и сам факт подачи иска», – сказал Геркус.

При Геркусе «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.

Функционер не работает в футболе с декабря 2018 года.

До «Локомотива» Геркус работал в «Зените».

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