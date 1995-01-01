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    Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус собирается подать ответный иск к московскому клубу.

    «Это последовательное действие – сначала нужно выиграть иск, потом подать второй. К тому, что есть в инстаграме, мне добавить нечего. Самого иска у меня на руках еще нет, поэтому я вообще не знаю, о чем идет речь. Пока вижу только сумму и сам факт подачи иска», – сказал Геркус.

    • При Геркусе «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.
    • Функционер не работает в футболе с декабря 2018 года.
    • До «Локомотива» Геркус работал в «Зените».

    «Локомотив» через суд требует взыскать с Геркуса 144 миллиона рублей

    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2022

      Борат 41 минуту назад

      гони бабки !
      гы-гы

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