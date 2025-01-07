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    • Бубнов объяснил, почему Кахигао превосходит Мостового и Корнеева

    Бубнов объяснил, почему Кахигао превосходит Мостового и Корнеева

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором красно-белых.

    «Спартак» пригласил специалиста, который долго работал у Арсена Венгера. Француз в «Арсенале» был больше, чем тренер – с ним всe согласовывалось, через него шли все трансферы. И чтобы успешно взаимодействовать с Венгером, нужно быть профессионалом, причeм достаточно авторитетным, хорошо знать рынок.

    Поскольку Франсис Кахигао с поставленными задачами справлялся, сомневаться в его квалификации не приходится. Он работал и со сборной Чили, в последнее время трудился в Турции. Знает кроме европейского рынка и латиноамериканский. Понимает, как нужно общаться с игроками и их агентами.

    Думаю, что в «Спартаке» спортивных директоров такого уровня не было. Здесь можно вспомнить пример из «Динамо» – взяли Желько Бувача, который работал при Юргене Клоппе в «Ливерпуле», и тот упорядочил трансферную работу, Личку пригласил, в итоге бело-голубые сейчас стабильно в верхней части таблицы находятся.

    Можно ли было найти кого-то на должность из россиян? Ну вот Мостовой выражал готовность. Но как ты можешь работать спортдиром, если нет никакого опыта? Возможно, Корнеев мог бы попробовать, всe же в «Зените» функционером работал, но у него нет авторитета.

    Кахигао всe же другой уровень, и я не вижу среди российских специалистов тех, кто имел бы подобный статус, опыт и авторитет на международной арене.

    Пост очень ответственный, возможно, даже более значимый, чем генеральный директор. У Кахигао хорошие отзывы везде, где бы он ни работал. Будем надеяться, что испанец в состоянии усилить работу клуба – я смотрю на эту ситуацию с оптимизмом, для «Спартака» это хорошее приобретение», – написал Бубнов.

    • Кахигао более 20 лет работал в «Арсенале», который покинул в 2020 году. Затем стал техническим директором Федерации футбола Чили, а после возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в «Галатасарае».
    • О назначении Кахигао было объявлено 3 января. «Спартак» был без спортивного директора с 10 ноября, когда было объявлено об увольнении Томаша Амарала.

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    Источник: Sportbox.ru

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    07.01.2025 10:47
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    FCSpartakM
    1736236238
    Корнеев, который несет чушь постоянно безголовую в приницпе не может быть хоть где-то спортдиром.
    Ответить
    vvv123
    1736236556
    Сколько в лапу получил, Бубен?
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    Таврида
    1736237075
    В итоге Кахигао распотрошит бюджет Лукойла на ноунеймов из Чили и уйдет с полными карманами денег.
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    SLADE2019
    1736241719
    Не убедительно. Единственный козырь его убеждений - Арсен Венгер. Но тот явно не туз. Всего то в финал ЛЧ выходил. Так себе достижение.
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    ScarlettOgusania
    1736249332
    не вполне уверен, что всё это наговорил Бубнов, учитывая некие обстоятельства с его здоровьем, но мысли правильные и про Кахигао, и про "петрушку" из срач-тв - Корнеева, над которым ржёт фсястрана и клинер в частности - злопыхатель без мозгов, тупое, жалкое г.. без авторитета!))
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