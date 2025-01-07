Бубнов объяснил, почему Кахигао превосходит Мостового и Корнеева

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором красно-белых.

«Спартак» пригласил специалиста, который долго работал у Арсена Венгера. Француз в «Арсенале» был больше, чем тренер – с ним всe согласовывалось, через него шли все трансферы. И чтобы успешно взаимодействовать с Венгером, нужно быть профессионалом, причeм достаточно авторитетным, хорошо знать рынок.

Поскольку Франсис Кахигао с поставленными задачами справлялся, сомневаться в его квалификации не приходится. Он работал и со сборной Чили, в последнее время трудился в Турции. Знает кроме европейского рынка и латиноамериканский. Понимает, как нужно общаться с игроками и их агентами.

Думаю, что в «Спартаке» спортивных директоров такого уровня не было. Здесь можно вспомнить пример из «Динамо» – взяли Желько Бувача, который работал при Юргене Клоппе в «Ливерпуле», и тот упорядочил трансферную работу, Личку пригласил, в итоге бело-голубые сейчас стабильно в верхней части таблицы находятся.

Можно ли было найти кого-то на должность из россиян? Ну вот Мостовой выражал готовность. Но как ты можешь работать спортдиром, если нет никакого опыта? Возможно, Корнеев мог бы попробовать, всe же в «Зените» функционером работал, но у него нет авторитета.

Кахигао всe же другой уровень, и я не вижу среди российских специалистов тех, кто имел бы подобный статус, опыт и авторитет на международной арене.

Пост очень ответственный, возможно, даже более значимый, чем генеральный директор. У Кахигао хорошие отзывы везде, где бы он ни работал. Будем надеяться, что испанец в состоянии усилить работу клуба – я смотрю на эту ситуацию с оптимизмом, для «Спартака» это хорошее приобретение», – написал Бубнов.