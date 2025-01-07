Тренер сборной России рассказал о трех гражданствах

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» 64-летний Виталий Кафанов подтвердил, что является гражданином трех государств.

– Просто был такой период, когда ты мог выбрать любую республику, поехать и получить паспорт в любой из них по своему желанию. В Казахстане мне дали паспорт, потому что играл за эту сборную, а туркменский у меня уже был до этого.

Тогда двойное гражданство у Туркменистана с Россией было официальным (как и по сегодняшний день тоже), поэтому, когда пишут, что у меня три паспорта, то это правда, все мои гражданства законные. И все это благодаря футболу.

– Так как оказались в сборной Туркменистана?

– Поехал заканчивать в родной Ашхабад. На тот момент собрали неплохую команду в «Нисе», а в главной команде республики, «Копетдаге», играли Валера Масалитин, Валера Брошин, представители сборных Грузии и Армении. Интерес к футболу был высокий, а курировал этот вид спорта министр иностранных дел Борис Шихмурадов.

В Туркменистан приехал доигрывать с желанием стать тренером, но в какой-то момент мне предложили сыграть два товарищеских матча со сборной Ирана, а потом были две официальные игры в отборочном цикле чемпионата Азии с Ливаном.