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    • «Крылья Советов» получат 600 миллионов рублей от новых спонсоров, но при одном условии

    «Крылья Советов» получат 600 миллионов рублей от новых спонсоров, но при одном условии

    У «Крыльев Советов» появился вариант улучшить финансовое состояние.

    Самарский клуб может в следующем сезоне получить от новых спонсоров 600 миллионов рублей.

    По 300 миллионов готовы платить «Крыльям» неназванная букмекерская контора и Альфа-Банк.

    Единственное условие для начала сотрудничества – вхождение в состав руководства клуба бывшего председателя совета директоров «Пари НН» Дмитрия Кондратова.

    Новое правление акционеры должны выбрать 10 января.

    • «Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 18 очками в 18 турах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    06.01.2025 23:50
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    Комментарии (11)
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    VVM1964
    1736206978
    Условие простое - слить матчи с Зенитом !!! )))...
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1736219463
    Вынудили) Самара не зря все игры и в кубке слила тушинским
    Ответить
    Борис34684
    1736220333
    А это значит, что новый председатель перетащит всю свою шушеру. И от Крылышек останется только название. С Нижнего турнули Федорищев к себе перетянул пилить по своему.
    Ответить
    Каратель помойников
    1736228253
    Какая то мутная схема.хочешь помогать-помогай.а когда условия ставишь это уже шкурничеством попахивает,а мы знаем кто попахивает
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    vvv123
    1736235867
    Хоть судьям долг вернут, а то сплавят они их в пердив опять!
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    Виктор-Комаров-google
    1736294890
    600 млн на команду.. Зенит за одного игрока платит больше..
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