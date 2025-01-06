«Крылья Советов» получат 600 миллионов рублей от новых спонсоров, но при одном условии

У «Крыльев Советов» появился вариант улучшить финансовое состояние.

Самарский клуб может в следующем сезоне получить от новых спонсоров 600 миллионов рублей.

По 300 миллионов готовы платить «Крыльям» неназванная букмекерская контора и Альфа-Банк.

Единственное условие для начала сотрудничества – вхождение в состав руководства клуба бывшего председателя совета директоров «Пари НН» Дмитрия Кондратова.

Новое правление акционеры должны выбрать 10 января.