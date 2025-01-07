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    Кафанов рассказал о бандитизме в 90-х

    Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов вспомнил о бандитизме в 90-х годах.

    В 1991 году Кафанов выступал за «Уралмаш».

    – Из всех команд, за которые вы выступали, выделяется «Уралмаш». Екатеринбург 90‑х – криминальное место. Сталкивались с бандитами?

    – Были знакомы с некоторыми из этих ребят, это такие же спортсмены, как и мы. Просто было время такое, когда не было работы, содержать семью было не на что, и многие искали выход из этой ситуации. Они любили футбол, любили нашу команду. И сам не знаю, если бы не было работы, как бы я поступил на их месте.

    – Часто объясняли людям, что вы футболист?

    – Несмотря на то, что время было непростое, мы на себе никогда не ощущали угроз с чьей‑либо стороны.

    – На свою сторону вас пытались перетянуть?

    – Когда собрался уезжать в Казахстан, ребята пожелали удачи, но сказали, что если вдруг понадобится какая‑то работа, не связанная с криминалом, могу всегда рассчитывать на них.

    – Сегодня тот период пытаются романтизировать в фильмах.

    – Романтики там точно не было. Это время, когда либо ты, либо тебя. У людей просто не было выбора, каждый отстаивал свои дом, улицу, район, интересы, и этот путь нужно было пройти.

    – Люди были честнее, чем сегодня?

    – Они были хорошими спортсменами, которые многого добились в жизни. Не видел в них ничего непорядочного, потому что мы разговаривали как спортсмены, на одном языке. Из тех, кого знал, не все дожили до сегодняшнего дня.

    – Слово ценилось больше?

    – Это точно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.01.2025 09:55
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    Комментарии (2)
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    1736235214
    Не было выбора? Выбор есть всегда.Просто вы выбирали относительное временное благополучие,идя в банды.Члены которых жили хорошо,но недолго. "Жил в эпоху Фридриха Великого,воевал во всех его *****.Выбрал немилость там,где повиновение не приносили чести".Эпитафия на могильном камне генерала фон Мартвица.
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    Fju-2
    1736241782
    В 90-ые одна банда по пальцам молотком била, а их враги пальцы резали. В первой был Гинер, во второй - Кафанов.
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