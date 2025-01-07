Бышовец проанализировал проблемы «Зенита»

Бывший главный тренер «Динамо», «Зенита», «Локомотива», сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец высказался о проблемах петербургского клуба в первой части сезона.

– Как думаете, чего не хватило «Зениту», чтобы уйти на зимний перерыв лидером таблицы?

– Я думаю, что здесь объективные причины, связанные с потерями игроков из-за травм, не было оптимального состава. Думаю, не удалось добиться оптимального состояния после проведенной подготовки к началу сезона.

Ну и, мне кажется, были невынужденные потери очков с «Химками», «Крыльями Советов». Есть вопросы и психологического состояния, и отсутствия уважения к сопернику, и в какой-то степени переоценки своих возможностей.

Думаю, что шансы не потеряны. Уровень игроков достаточный. Уровень конкуренции, соответствует не самоуспокоенности, а достижения главной цели. Цель «Зенита», конечно, это достижение максимального результата: и в чемпионате, и в Кубке. Думаю, что есть над чем работать, и шансы не потеряны.

– Какие позиции нужно усилить «Зениту» зимой?

– Беспокоит игра в обороне, отсутствие взаимозаменяемости в центральной зоне после потери игроков из-за травм. Необходимо прийти к более уверенной игре, улучшению взаимодействия игроков, прогрессу ментальности и общего уровня.

Калейдоскоп всех этих смен, вызванных травмами, в какой-то степени создал ту проблему, при которой игра обороны была не настолько надежной, насколько это необходимо.