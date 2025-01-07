Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Бышовец проанализировал проблемы «Зенита»

    Бывший главный тренер «Динамо», «Зенита», «Локомотива», сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец высказался о проблемах петербургского клуба в первой части сезона.

    – Как думаете, чего не хватило «Зениту», чтобы уйти на зимний перерыв лидером таблицы?

    – Я думаю, что здесь объективные причины, связанные с потерями игроков из-за травм, не было оптимального состава. Думаю, не удалось добиться оптимального состояния после проведенной подготовки к началу сезона.

    Ну и, мне кажется, были невынужденные потери очков с «Химками», «Крыльями Советов». Есть вопросы и психологического состояния, и отсутствия уважения к сопернику, и в какой-то степени переоценки своих возможностей.

    Думаю, что шансы не потеряны. Уровень игроков достаточный. Уровень конкуренции, соответствует не самоуспокоенности, а достижения главной цели. Цель «Зенита», конечно, это достижение максимального результата: и в чемпионате, и в Кубке. Думаю, что есть над чем работать, и шансы не потеряны.

    – Какие позиции нужно усилить «Зениту» зимой?

    – Беспокоит игра в обороне, отсутствие взаимозаменяемости в центральной зоне после потери игроков из-за травм. Необходимо прийти к более уверенной игре, улучшению взаимодействия игроков, прогрессу ментальности и общего уровня.

    Калейдоскоп всех этих смен, вызванных травмами, в какой-то степени создал ту проблему, при которой игра обороны была не настолько надежной, насколько это необходимо.

    • «Зенит» потерпел два подряд домашних поражения – от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2).
    • Команда занимает 2-е место в РПЛ после 18 туров с 39 очками, уступая «Краснодару» по результату личной встречи.

    Новости по теме
    Шишкин оценил шансы «Зенита» на чемпионство в процентах
    Канчельскис: «В мое время Соболева убили бы, закопали» 4
    Гурцкая объяснил, почему фанаты кричат «Зенит» – позор российского футбола» 6
    Источник: «ВсеПроСпорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2025 14:42
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1736254749
    Может, просто усилить тренерскую позицию, чтобы решить все эти проблемы. А вообще, Бышовец ещё тот говорун. )) ***
    Ответить
    С-Петр-google
    1736268163
    да всем ***** на грязных
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 