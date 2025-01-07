Ещенко оценил назначение Кахигао в «Спартак»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своем отношении к приглашению Франсиса Кахигао на пост спортивного директора московского клуба.
«Я даже не знаю, кто такой спортивный директор Кахигао. Нужно почитать про него и погуглить – где он раньше работал. Отлично, что он долгое время был в «Арсенале» у Венгера!
Нужно понимать, какой бюджет будет у него для работы над трансферами. Уже из этого появится понимание, какие игроки будут. Но в России есть проблема с приглашением футболистов», – заявил Ещенко.
- Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.
Источник: «Чемпионат»