Экс-хавбек «Зенита» – о возвращении Дркушича: «Изначально его приобретение было непонятным»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался об ожидаемом возвращении защитника Вани Дркушича в петербургский клуб из аренды в «Црвене Звезде».

– Нужен ли Дркушич «Зениту»?

– Если он принадлежит «Зениту», то он должен вернуться. Если он сразу не играл, то, наверное, не нужен. Может быть, в связи с последними играми «Зенита» он понадобится. Все будет зависеть от его формы и какими целями возвращается обратно.

– Как считаете, есть ли у него шансы выиграть конкуренцию у Нино и Эраковича?

– Повторюсь, что все зависит от его целей. Если он едет сюда, чтобы просто вернуться, то это один момент. Если едет конкурировать, то это другой вопрос. Мне изначально его приобретение было непонятным. Купили за немаленькие деньги и сразу отдали в аренду.

– Как думаете, в случае этого возвращения Родригао покинет «Зенит»?

– Можно сказать, что любой может покинуть клуб. Это конкуренция. Все будет зависеть от тех, на кого будет рассчитывать Семак. Наверное, у Семака уже есть какая-то программа, кого он хочет взять, кого он хочет выставить на трансфер или отдать в аренду.

Я думаю, что «Црвена Звезда» от Дркушич отказалась, поэтому он возвращается в «Зенит». Сейчас Дркушич потренируется с ними, и его отправят куда-нибудь снова.