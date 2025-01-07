Колосков – о Кахигао: «Что критиковать, когда он еще даже работать не начал?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».
«Критика в адрес нового спортивного директора «Спартака»? Людям стоит изучить его биографию – он не случайный человек, давно в футболе, многое сделал. Что критиковать, когда он еще даже работать не начал? Вот будут первые трансферы, тогда и посмотрим, зачем сейчас делать поспешные выводы?» – сказал Колосков.
- Кахигао более 20 лет работал в «Арсенале», который покинул в 2020 году. Затем стал техническим директором Федерации футбола Чили, а после возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в «Галатасарае».
- О назначении Кахигао было объявлено 3 января. «Спартак» был без спортивного директора с 10 ноября, когда было объявлено об увольнении Томаша Амарала.