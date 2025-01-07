Колосков – о Кахигао: «Что критиковать, когда он еще даже работать не начал?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

«Критика в адрес нового спортивного директора «Спартака»? Людям стоит изучить его биографию – он не случайный человек, давно в футболе, многое сделал. Что критиковать, когда он еще даже работать не начал? Вот будут первые трансферы, тогда и посмотрим, зачем сейчас делать поспешные выводы?» – сказал Колосков.