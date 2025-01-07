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    • Колосков – о Кахигао: «Что критиковать, когда он еще даже работать не начал?»

    Колосков – о Кахигао: «Что критиковать, когда он еще даже работать не начал?»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

    «Критика в адрес нового спортивного директора «Спартака»? Людям стоит изучить его биографию – он не случайный человек, давно в футболе, многое сделал. Что критиковать, когда он еще даже работать не начал? Вот будут первые трансферы, тогда и посмотрим, зачем сейчас делать поспешные выводы?» – сказал Колосков.

    • Кахигао более 20 лет работал в «Арсенале», который покинул в 2020 году. Затем стал техническим директором Федерации футбола Чили, а после возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в «Галатасарае».
    • О назначении Кахигао было объявлено 3 января. «Спартак» был без спортивного директора с 10 ноября, когда было объявлено об увольнении Томаша Амарала.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.01.2025 13:20
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    Комментарии (2)
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    andr45
    1736245680
    TARPISCHEV and a company of dilettantes «Претензии к Станковичу (Кахигао, Абаскалю, Ваноли, Тедеско, Амаралу, Эшуорту) есть всегда и их много.»
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    SLADE2019
    1736246093
    А зачем критиковать? Вы удачи ему пожелайте.
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