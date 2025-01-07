Мостовой назвал условие возвращения Промеса в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении вингера Квинси Промеса в московский клуб.
«Что касается возможного возвращения Промеса, то здесь все очень сложно. До сих пор непонятно, как долго еще будет тянуться его дело, что вообще будет дальше. Но в любом случае для начала нужно спросить Станковича – нужен ли ему Промес.
Он же уже выстроил команду без него, как теперь его интегрировать? Тренер посмотрит, в какой форме находится Промес и подумает, что можно сделать. А так, Промес был великолепным игроком и приносил очень много пользы – с этим трудно поспорить» – сказал Мостовой.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Нидерландец провел за красно-белых 235 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и сделал 59 голевых передач.
- В марте прошлого года Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора со «Спартаком».
- Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
- Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.