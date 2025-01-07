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    Мостовой назвал условие возвращения Промеса в «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении вингера Квинси Промеса в московский клуб.

    «Что касается возможного возвращения Промеса, то здесь все очень сложно. До сих пор непонятно, как долго еще будет тянуться его дело, что вообще будет дальше. Но в любом случае для начала нужно спросить Станковича – нужен ли ему Промес.

    Он же уже выстроил команду без него, как теперь его интегрировать? Тренер посмотрит, в какой форме находится Промес и подумает, что можно сделать. А так, Промес был великолепным игроком и приносил очень много пользы – с этим трудно поспорить» – сказал Мостовой.

    • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
    • Нидерландец провел за красно-белых 235 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и сделал 59 голевых передач.
    • В марте прошлого года Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора со «Спартаком».
    • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
    • Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.01.2025 16:12
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    Комментарии (4)
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    neim
    1736257252
    А откуда Мостовой знает это условие ?
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    ...уефан
    1736260024
    ...то, что решение за Станковичем - несомненно... Именно на него ляжет груз ответственности за то или иное решение и то, к чему приведет команду данное решение...
    Ответить
    subbotaspartak
    1736261905
    "У берегов Малайзии потерпела бедствие российская деревянная ладья".... Это также актуально как 3-е пришествие Примуса
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1736269355
    Задрал уже этот нарколыга. Скорее бы его закрыли. Мир на одного наркобарыгу был бы чище. Гыгыгы
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