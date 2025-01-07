Мостовой назвал условие возвращения Промеса в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении вингера Квинси Промеса в московский клуб.

«Что касается возможного возвращения Промеса, то здесь все очень сложно. До сих пор непонятно, как долго еще будет тянуться его дело, что вообще будет дальше. Но в любом случае для начала нужно спросить Станковича – нужен ли ему Промес.

Он же уже выстроил команду без него, как теперь его интегрировать? Тренер посмотрит, в какой форме находится Промес и подумает, что можно сделать. А так, Промес был великолепным игроком и приносил очень много пользы – с этим трудно поспорить» – сказал Мостовой.