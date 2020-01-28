«Локомотив» через суд требует взыскать с Геркуса 144 миллиона рублей

«Локомотив» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к бывшему генеральному директору Ильи Геркусу.
Московский клуб требует взыскать с него 144,6 миллиона рублей, сообщает в телеграме журналист Василий Конов.
- При Геркусе «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.
- Функционер не работает в футболе с декабря 2018 года.
- До «Локомотива» Геркус работал в «Зените».
Селюк: «Геркус практически обокрал «Локомотив». Им должен заниматься Следственный комитет»
Источник: телеграм-канал Василия Конова