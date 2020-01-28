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  • «Локомотив» через суд требует взыскать с Геркуса 144 миллиона рублей

«Локомотив» через суд требует взыскать с Геркуса 144 миллиона рублей

28 января 2020, 17:32
10

«Локомотив» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к бывшему генеральному директору Ильи Геркусу.

Московский клуб требует взыскать с него 144,6 миллиона рублей, сообщает в телеграме журналист Василий Конов.

  • При Геркусе «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.
  • Функционер не работает в футболе с декабря 2018 года.
  • До «Локомотива» Геркус работал в «Зените».

Селюк: «Геркус практически обокрал «Локомотив». Им должен заниматься Следственный комитет»

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (10)
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yorgenbarenz
1580222717
Не самая плохая новость.Особенно,для Сёмина).
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FanatSerj
1580222777
не такая уж и большая сумма за те достижения что при нём были, бывали у нас хлопцы в РПЛ и по хлеще бабосов осваивали, да и еще и результата не было.
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JTherry
1580223216
вот так просто - эй, начальник, мне Геркус 144 лимона должен!!!))) на каком основании?
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numopo78
1580223354
Привет мужики! Хватит уже бездумно сливать деньги в БК. Как по мне, если уже и ставить то наверняка! Я вот нашел недавно сайт прогнозов на футбол king-ball.ru сижу там уже 3 месяца и все супер. Да, бывают проигрыши и там но в целом всегда месяц закрываем в плюс. Если что найдете меня там на сайте скажите спасибо за пацанский подгон!
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portero
1580225797
Дурных исков и заявлений всегда много, не верится что вот так вот он в одно лицо что то делал, наверняка там договорами всё обставлено, кто то тупой и просто пиарится.
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DOCTOR PENALTY
1580239767
Ну вот стало известно имя самого честного железнодорожника в мире...
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Etiainen
1580240748
Это Смородскую сажать надо. Геркус норм был
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Mister_Tomsk
1580268159
я даю 100% гарантию того, что крыса грузинская мутит
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zigbert
1580286198
Грехи любого руководителя находят как всегда после его увольнения.
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El_Chori
1580299281
Ну купили вам Чемпионство, чё вы рыпаетесь? Чем недовольны то? Мы же в Казани за свои два чемпионства не выпендривается, сидим -молчим.
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