«Локомотив» через суд требует взыскать с Геркуса 144 миллиона рублей

«Локомотив» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к бывшему генеральному директору Ильи Геркусу.

Московский клуб требует взыскать с него 144,6 миллиона рублей, сообщает в телеграме журналист Василий Конов.

При Геркусе «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.

Функционер не работает в футболе с декабря 2018 года.

До «Локомотива» Геркус работал в «Зените».

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