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    «Локомотив» через суд требует взыскать с Геркуса 144 миллиона рублей

    «Локомотив» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к бывшему генеральному директору Ильи Геркусу.

    Московский клуб требует взыскать с него 144,6 миллионов рублей, сообщает в телеграме журналист Василий Конов.

    • При Геркусе «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.
    • Функционер не работает в футболе с декабря 2018 года.
    • До «Локомотива» Геркус работал в «Зените».

    Селюк: «Геркус практически обокрал «Локомотив». Им должен заниматься Следственный комитет»

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2660

      Alekxei Z. 13 минут назад

      Ещё одно доказательство грамотного руководства бюджетными клубами.
      Вор на воре !!!

      0
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      Рейтинг: +36924

      portero 42 минуты назад

      Дурных исков и заявлений всегда много, не верится что вот так вот он в одно лицо что то делал, наверняка там договорами всё обставлено, кто то тупой и просто пиарится.

      2
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      Рейтинг: +3230

      JTherry 1 час назад

      вот так просто - эй, начальник, мне Геркус 144 лимона должен!!!))) на каком основании?

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      Рейтинг: +6536

      FanatSerj 1 час назад

      не такая уж и большая сумма за те достижения что при нём были, бывали у нас хлопцы в РПЛ и по хлеще бабосов осваивали, да и еще и результата не было.

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      Рейтинг: +2560

      yorgenbarenz 1 час назад

      Не самая плохая новость.Особенно,для Сёмина).

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      Рейтинг: +8212

      parevg 1 час назад

      За что? На каком основании???

      ГДЕ ИНФОРМАЦИЯ??????

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