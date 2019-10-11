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  • Селюк: «Геркус практически обокрал «Локомотив». Им должен заниматься Следственный комитет»

Селюк: «Геркус практически обокрал «Локомотив». Им должен заниматься Следственный комитет»

11 октября 2019, 19:46
24

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус нанес финансовый урон клубу. Спикер считает: делом должен заниматься Следственный комитет.

«Геркус в свое время практически обокрал «Локомотив». Сейчас клуб не хочет отдавать дело в прокуратуру, но по большому счету Геркусом, выдающимся знатоком футбола, должен заниматься Следственный комитет.

А почему нет? В Бельгии генерального директора «Андерлехта» посадили – и это нормально, так надо поступать с людьми, которые хорошо «поработали» с бюджетом клуба, поставили везде своих людей», – сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

  • При Геркусе «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.
  • Функционер не работает в футболе с декабря.
  • До «Локомотива» Геркус работал в «Зените».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья Селюк Дмитрий
Комментарии (24)
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CheToTaM
1570813612
Вроде зовёт себя футбольным агентом, а псина псиной Только сейчас вот вспоминали, что он говорил про Крыховяка, мол он только "с Оренбургом в ЧР играть"
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Mister_Tomsk
1570814197
ахахах вот завидки берут))))) со своими неграми ни чего не может втюхать) *****)
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Давид59
1570814483
Бомбардир!!! У вас нет новостей? Что Вы нам всё время Селюка цитируете?
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Нас Много
1570817061
В Бомбардире хохлы правят. Засилье селюков...
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portero
1570818662
Селюк наверное принимал там участие, раз знает что-то.
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Красный май
1570819404
Хорош бузотёрить, что будет, если прокуратура будет силы распылять на всяких "геркусов"? Кто будет лайки отслеживать и за репостами следить?
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mikatv
1570825354
Всеми, кто не покупает игроков у Селюка должен заниматься следственный комитет.
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батог
1570854220
Кого же Геркус У Селюжины не купил, а ???
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zigbert
1570895451
Слишком смелое заявление. Следственный комитет конечно займется этим делом но для этого нужно исковое заявление.
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Gold of Spartak
1570903320
Селюк еще тот прохиндей
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