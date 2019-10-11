Селюк: «Геркус практически обокрал «Локомотив». Им должен заниматься Следственный комитет»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус нанес финансовый урон клубу. Спикер считает: делом должен заниматься Следственный комитет.

«Геркус в свое время практически обокрал «Локомотив». Сейчас клуб не хочет отдавать дело в прокуратуру, но по большому счету Геркусом, выдающимся знатоком футбола, должен заниматься Следственный комитет.

А почему нет? В Бельгии генерального директора «Андерлехта» посадили – и это нормально, так надо поступать с людьми, которые хорошо «поработали» с бюджетом клуба, поставили везде своих людей», – сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».