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    Селюк: «Геркус практически обокрал «Локомотив». Им должен заниматься Следственный комитет»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус нанес финансовый урон клубу. Спикер считает: делом должен заниматься Следственный комитет.

    «Геркус в свое время практически обокрал «Локомотив». Сейчас клуб не хочет отдавать дело в прокуратуру, но по большому счету Геркусом, выдающимся знатоком футбола, должен заниматься Следственный комитет.

    А почему нет? В Бельгии генерального директора «Андерлехта» посадили – и это нормально, так надо поступать с людьми, которые хорошо «поработали» с бюджетом клуба, поставили везде своих людей», – сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

    • При Геркусе «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.
    • Функционер не работает в футболе с декабря.
    • До «Локомотива» Геркус работал в «Зените».

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +747

      Mister_Tomsk 2 минуты назад

      ахахах вот завидки берут))))) со своими неграми ни чего не может втюхать) *****)

      1
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      Рейтинг: +135

      CheToTaM 12 минут назад

      Вроде зовёт себя футбольным агентом, а псина псиной
      Только сейчас вот вспоминали, что он говорил про Крыховяка, мол он только "с Оренбургом в ЧР играть"

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