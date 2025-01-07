Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Бубнов сказал, усилит ли Промес «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о возможном возвращении в московский клуб вингера Квинси Промеса.

    «По ситуации вокруг Квинси Промеса я остаюсь при своем мнении. У экс-футболиста «Спартака» проблемы с репутацией. Наркотики, бытовуха, уголовное дело, светит долгий срок, да ещe и в Дубае арестовали.

    Красно-белые избавились от него, а сейчас какой смысл брать? Больше года не играл, не думаю, что форму поддерживает на достойном уровне.

    Далеко не факт, что в состав будет проходить – команда у Станковича укомплектована. Разве что нападающим, но Угальде он не заменит, а вместе с ним в атаке – так народ для этого уже есть.

    Сейчас многие говорят, что Промес усилит «Спартак». Да не усилит он ничего, да и, возможно, Станковичу не сильно он нужен.

    Но главное – это проблемы с репутацией. Не знаю, как спартаковские фанаты, но для других, тех же фанатов «Зенита», он уголовник. Будут освистывать в каждом матче, зачем это нужно красно-белым?

    Ему-то понятно: хочет играть на более высоком уровне, а с такой репутацией кроме «Спартака» его из больших клубов никто не возьмет.

    Есть ли спортивный смысл в приглашении? Не думаю, что он игрок стартового состава. На скамейке сидеть – здесь бы подошел, но всe же: зачем это «Спартаку»? Если говорить о чемпионстве, то и без него могут выиграть. Так что остаюсь при своем мнении – «Спартаку» нет никакого смысла брать Промеса», – написал Бубнов.

    • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
    • В марте прошлого года Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора со «Спартаком».
    • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
    • Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.

    Новости по теме
    Бубнов объяснил, почему Кахигао превосходит Мостового и Корнеева 15
    Бубнов составил символическую сборную РПЛ по блочному принципу 5
    Бубнов оценил шансы участников чемпионской гонки РПЛ 12
    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2025 12:35
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Иван Петров 1986
    1736243160
    Ну все правильно.
    Ответить
    Интерес
    1736243904
    "Освистывают"-аргумент так себе,для миллионера. А вот всё остальное-вполне логично и наиболее вероятный исход.Ну сердца его болельщиков возрадуются,"домохозяйка из Уфы" разродится восторженными воплями,а дальше? Только если Россию использовать как укрытие,из которой "выдачи нет",так для этого найдутся менее скромные клубы,при значительном снижении его финансовых амбиций.
    Ответить
    SLADE2019
    1736244384
    Пора забыть про Квинси и двигаться дальше, в правильном направлении.
    Ответить
    oyabun
    1736244548
    Больше всего в этих обсуждениях бесит что делят шкуру неубитого медведя. Никто никуда не вышел и вообще неизвестно когда сможет выйти, но все уже с серьезными минами обсуждают "брать или не брать?".
    Ответить
    Вальдемар Запашный
    1736245333
    Пока всё на воде вилами писано. Будет тело, будет дело.
    Ответить
    Айболид
    1736248802
    Конечно усилит . Бромантанъ уже заканчивается , а тут он со своими препаратами ....
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1736250505
    Этот уголовник давно из под голландской шконки должен похрюкивать, а не в Дубаях с дворовыми командами играть. Гыгыгы
    Ответить
    serhio80
    1736250581
    Блохастые что-то считают и будут освистывать это аргумент) точно нужно брать если появиться возможность)
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1736253914
    Бубнов абсолютно прав! *****!
    Ответить
    Хулиганин
    1736257266
    Ну торчок из Вашингтона в СКА бегает. Вписался.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 