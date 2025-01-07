Бубнов сказал, усилит ли Промес «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о возможном возвращении в московский клуб вингера Квинси Промеса.

«По ситуации вокруг Квинси Промеса я остаюсь при своем мнении. У экс-футболиста «Спартака» проблемы с репутацией. Наркотики, бытовуха, уголовное дело, светит долгий срок, да ещe и в Дубае арестовали.

Красно-белые избавились от него, а сейчас какой смысл брать? Больше года не играл, не думаю, что форму поддерживает на достойном уровне.

Далеко не факт, что в состав будет проходить – команда у Станковича укомплектована. Разве что нападающим, но Угальде он не заменит, а вместе с ним в атаке – так народ для этого уже есть.

Сейчас многие говорят, что Промес усилит «Спартак». Да не усилит он ничего, да и, возможно, Станковичу не сильно он нужен.

Но главное – это проблемы с репутацией. Не знаю, как спартаковские фанаты, но для других, тех же фанатов «Зенита», он уголовник. Будут освистывать в каждом матче, зачем это нужно красно-белым?

Ему-то понятно: хочет играть на более высоком уровне, а с такой репутацией кроме «Спартака» его из больших клубов никто не возьмет.

Есть ли спортивный смысл в приглашении? Не думаю, что он игрок стартового состава. На скамейке сидеть – здесь бы подошел, но всe же: зачем это «Спартаку»? Если говорить о чемпионстве, то и без него могут выиграть. Так что остаюсь при своем мнении – «Спартаку» нет никакого смысла брать Промеса», – написал Бубнов.