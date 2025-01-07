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    «Спартак» готов увеличить предложение по Солари

    «Спартак» готов предложить за вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари до 12 миллионов евро, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

    Это может произойти, если аргентский клуб не устроит предыдущее предложение в виде 8+2 миллионов евро за игрока, о котором писал журналист Иван Карпов.

    • 23-летний Солари сыграл за «Ривер Плейт» в прошлом году 42 матча, забил 10 голов, отдал 5 передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
    • Контракт Солари с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до конца 2027 года.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    07.01.2025 12:27
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    Комментарии (22)
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    lek!
    1736242494
    Ну вот , могут же когда хотят . А то скупали второсортных игроков.
    Ответить
    Вальдемар Запашный
    1736243672
    Спартак скупает лучших, Зенит утиль собирает.
    Ответить
    FCSpartakM
    1736243854
    Не очень понятно, зачем сейчас вингер за такие деньги.
    Ответить
    oyabun
    1736244280
    Вроде как все легионерское места сейчас заняты. Чтобы купить что нибудь нужное, надо сначала продать ненужное!
    Ответить
    Тинез Розоп
    1736244506
    Готовы предложить 12 , если вас не устроят 10. Конечно не устроят , если озвучили уже другую))). Бред журналюг…
    Ответить
    ...уефан
    1736246132
    ...самое время Карпу наши чистые воды замутить. Наглая и хитрая рыба)...
    Ответить
    Айболид
    1736247558
    20 мульёнов - и будет алаверды за .ондона .
    Ответить
    Айболид
    1736252529
    Чёт бромантановые какаежки опять перевозбудились (ещенку в стрингах разглядывают наверно).
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