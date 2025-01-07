«Спартак» готов увеличить предложение по Солари

«Спартак» готов предложить за вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари до 12 миллионов евро, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
Это может произойти, если аргентский клуб не устроит предыдущее предложение в виде 8+2 миллионов евро за игрока, о котором писал журналист Иван Карпов.
- 23-летний Солари сыграл за «Ривер Плейт» в прошлом году 42 матча, забил 10 голов, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
- Контракт Солари с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до конца 2027 года.