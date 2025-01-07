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    Хлусевич ищет варианты в Европе

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ищет варианты для продолжения карьеры в Европе. По данным Metaratings.ru, продажа игрока маловероятна, но красно-белые согласны отдать футболиста в аренду.

    Хлусевич хочет получать больше игровой практики, если ему не удастся найти подходящий вариант в Европе, он будет рассматривать клубы РПЛ. К защитнику сохраняется интерес со стороны «Динамо».

    • 23-летний защитник в этом сезоне провел 14 матчей за красно-белых.
    • Контракт Хлусевича со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    07.01.2025 16:20
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    Комментарии (11)
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    oyabun
    1736256222
    Насчёт Европы, конечно, смешно звучит. Он и здесь то слабее других, потому и не играет, а уж кому такой в Европе нужен? Хорошо если удастся спихнуть кому нибудь в нашей лиге. Всё таки паспортист..
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    САДЫЧОК
    1736256903
    Слабый футболист. Годится, разве что Карпину.
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    Вальдемар Запашный
    1736260854
    В зину на заработки или за трофеями.
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    ПалкоВводецъ007
    1736269486
    Возьмут иностранца взамен. С пальмы снимут. Гыгыгы
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1736272764
    В первой лиге в самый раз.
    Ответить
    Diminio
    1736293073
    В Зину за 30, может прокатить))
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