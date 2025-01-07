Хлусевич ищет варианты в Европе

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ищет варианты для продолжения карьеры в Европе. По данным Metaratings.ru, продажа игрока маловероятна, но красно-белые согласны отдать футболиста в аренду.

Хлусевич хочет получать больше игровой практики, если ему не удастся найти подходящий вариант в Европе, он будет рассматривать клубы РПЛ. К защитнику сохраняется интерес со стороны «Динамо».