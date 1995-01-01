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    «Мутко против»: «Локомотив» забыл оплатить пошлину за иск в отношении Геркуса. Его оставили без движения

    «Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса с целью взыскать с него 144 миллиона рублей, однако забыл оплатить государственную пошлину за документ. Информацией располагает телеграм-канал «Мутко против».

    «Локомотив» подал в суд на бывшего президента клуба Илью Геркуса и потребовал с него 144 миллиона рублей. Правда, проблемы возникли уже с самого начала – клуб забыл оплатить пошлину и суд оставил иск без движения.

    Это все, что нужно знать о юридической службе железнодорожников», – написал источник.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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