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  • «Мутко против»: «Локомотив» забыл оплатить пошлину за иск в отношении Геркуса. Его оставили без движения

«Мутко против»: «Локомотив» забыл оплатить пошлину за иск в отношении Геркуса. Его оставили без движения

31 января 2020, 21:44

«Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса с целью взыскать с него 144 миллиона рублей, однако забыл оплатить государственную пошлину за документ. Информацией располагает телеграм-канал «Мутко против».

«Локомотив» подал в суд на бывшего президента клуба Илью Геркуса и потребовал с него 144 миллиона рублей. Правда, проблемы возникли уже с самого начала – клуб забыл оплатить пошлину и суд оставил иск без движения.

Это все, что нужно знать о юридической службе железнодорожников», – написал источник.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
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